Katere Talente je duo Maraaya povabil na svoja dva spektakla?

Še vedno smo pod vtisi finalne oddaje priljubljene oddaje Slovenija ima talent, ko pa se je poleg zmagovalcev veselilo veliko več kandidatov. Marjetka in Raay sta imela namreč po razglasitvi še presenečenje. Za svoja dva velika koncerta, ki se bosta odvila prihodnje leto v Mariboru in ljubljanskem Tivoliju, bosta na oder povabila tudi naše talente. Kako veseli so bili ob tej novici?

Duo Maraaya je jubiljeno sezono šova Slovenija ima talent spremljal še bolj pozorno kot vse ostale."Z Raayjem Talente še bolj podrobno spremljava, odkar sem sama žirantka. Ponavadi je on doma pred televizijo in mi sporoča, kaj je všeč njemu, jaz pa mu iz prve vrste sporočam, kaj je všeč meni. Drugo leto v Ljubljani in v Mariboru prirejava dva spektakla, zato sva se ob 10. sezoni odločila, da poveževa najino glasbo s Talenti," je povedala Marjetka.

Kdo ju je letos najbolj prepričal in sta ga povabila s sabo? "Midva sva se o gostih skupaj odločila že pred finalom, a s svojo odločitvijo nisva želela vplivati na glasovanje, zato sva počakala do finala," je povedal Raay in razkril, kdo od finalistov bo nastopil na njunih spektaklih.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV



