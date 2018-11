Kayo odpovedal nastop na Slovenija ima talent

Kaya so žiranti v polfinale uvrstili, ker so si želeli videti, kaj bo misteriozni tekmovalec pripravil tokrat. In čeprav se je nastopa skrivnostnega iluzionista Kaya verjetno zelo veselil voditelj Sašo Stare, glede na to, da je bil njegova "tarča" v prvi oddaji, pa tega žal ne bo dočakal.