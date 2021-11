Kdo bo nastopil v četrtem polfinalu šova Slovenija ima talent?

Talenti, ki se bodo predstavili v nedeljski oddaji, že nestrpno pričakujejo svoj nastop. Preden bodo zavzeli oder četrtega polfinalnega večera, pa so opravili prav poseben žreb, ki je novost letošnje sezone. Vsak od njih je pridobil zaporedno številko, ki mu bo prinesla srečo pri glasovanju.

Tudi letos so imeli žiranti osme sezone Lado Bizovičar, Branko Čakarmiš, Ana Klašnja in Marjetka Vovk težko nalogo, komu dati priložnost, da zasije na odru talentov. Usoda talentov pa je v rokah gledalcev in vseh, ki glasujejo, saj lahko prav vi odločate, kdo od talentov je tisti, ki bi ga želeli videti tudi na finalnem odru.