Kdo bo v nedeljo stopil na polfinalni oder Talentov?

Šest tekmovalcev šova Slovenija ima talent, ki so jih izbrali naši žirantje, je v nizkem startu za nedeljski nastop. V tretjem polfinalu se bodo za vaše glasove potegovali Sebastjan Spital, Pio Cellos, BOOOM!, Tina Pezdirec, Anja Vodošek in Tamia Šeme. Vstopnice za polfinale že imajo, sedaj pa so dobili še svoje glasovalne številke. Udeležili so se namreč plesa kroglic, ko je vsak izmed nastopajočih izžrebal svojo glasovalno številko.