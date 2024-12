Naslednja sta svojo genialnost znova dokazala Edvard in Frida

Le še nekaj ur nas loči do trenutka, ko bomo izvedeli, kdo je veliki zmagovalec jubilejne 10. sezone šova Slovenija ima talent. Začelo se je veliko finale, v katerem boste gledalci s svojimi glasovi določili, kdo od 10 finalistov bo osvojil laskavi naslov in denarno nagrado. Za zmago se bodo borili Luka Konečnik, Edvard in Frida, Kira Štruc Jurički, Eva Brumen Košar, plesna skupina Plac, Manuel Perhavec, Duo Zemljotres, Tilen Grašič, Lara Crnjac in (Duo) Kamikazete.