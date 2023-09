Kdo bolje pozna slovensko glasbo: Lado Bizovičar ali Marjetka Vovk?

Žiranta šova Slovenija ima talent Lado Bizovičar in Marjetka Vovk sta se pomerila v prav posebnem izzivu: kdo od njiju bolje pozna slovensko glasbo. Nasprotnika bi morala v takšni igri biti precej močna, saj je Marjetka že dve desetletji aktivna na slovenski glasbeni sceni in sodeluje s številnimi glasbeniki, Lado pa januarja pripravlja spektakel v Stožicah, predstavo Slovenska muska od A do Ž.

Kdo od njiju hitreje ugane pesem? Kdo od njiju ne le prepozna pesem, ampak zna tudi povedati, kakšen naslov nosi in kdo je izvajalec. Več v zabavnem videu zgoraj.

Ne pozabite, Slovenija ima talent se na POP TV vrača že to nedeljo, 24. septembra, ob 20. uri.