Kdo je med preostalimi petimi polfinalisti Slovenija ima talent?

Kdo se bo v drugi polfinalni oddaji potegoval za mesto v finalu devete sezone šova Slovenija ima talent? Katera točka bo prepričala gledalce?

ONI Starost: 20 do 25 let

Kraj: Ljubljana ONI so plesna skupina, ki je svojo ljubezen do plesa združila z žongliranjem, umetnostjo nastopanja in akrobacijami. Njihovo ustvarjanje spremlja želja po boljšem, bolj empatičnem, vključujočem, prijaznem in sočutnem svetu. Pravijo, da so živahni, pisani in močni, predvsem pa izjemno dobri prijatelji, kar se odraža tudi na odru.

Acro connection Starost: 24 in 26 let

Kraj: Ljubljana Matjaž in Alja, ki sta par tudi v zasebnem življenju, sestavljata akrobatski duo Acro Connection. Svojo ljubezen do akrobatike v paru želita na čim bolj zabaven in kreativen način približati drugim. Pravita, da sta vztrajna, delavna in pozitivna, prosti čas pa najraje preživita v naravi.

FORCE Starost: 15 do 30 let

Kraj: Celje FORCE je plesna skupina, ki si je ime sestavila iz besede formacija in Celje, od koder prihajajo, ponazarja pa njihovo neustavljivo silo na odru. Vsak izmed članov s svojim značajem začini duh celotne ekipe in prispeva h karakterju skupine. Na Talente so se prijavili, ker so se po 10 letih ustvarjanja počutili dovolj pripravljene, da stopijo pred televizijske zaslone in zaplešejo.

Jure Kotnik Starost: 28 let

Kraj: Pragersko Jure Kotnik dela v gradbeništvu, a bi montiranje oken z veseljem zamenjal za koncertne odre. Zaživi namreč, ko s svojo pred kratkim ustanovljeno skupino ustvarja metal glasbo. Na oddajo Slovenija ima talent se je prijavil, ker je želel izkusiti, kakšen je občutek, ko poješ na velikem odru, prav tako pa je želel slišati mnenje žirantov in publike.

Sofia Chernitsyna Starost: 18 let

Kraj bivanja: Ljubljana Sofia se s petjem ukvarja že od šestega leta, ko so jo starši slišali peti in jo peljali v glasbeno šolo. Ko se je pred tremi leti z družino iz Rusije preselila v Slovenijo, je želela nadaljevati z glasbenim ustvarjanjem in nastopanjem, predvsem pa je želela drugim pokazati, kaj zmore. Sanje so se ji uresničile, ko je stopila na oder Talentov.

