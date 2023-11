Kdo je naslednjih pet polfinalistov Slovenija ima talent?

Starost: 28 let

Niki Knežević je kot deček za darilo dobil škatlo, kjer je bilo razloženih 20 trikov s pripomočki, in tako se je začelo razvijanje njegovega talenta. Pravi, da so nekateri njegovi bližnji prepričani, da ima res nadnaravno moč. V prihodnosti si želi na odru nastopiti pred 10.000 ali več ljudmi.

10-letni Viktor Gasiunas je pred dvema letoma z družino pred vojno v Ukrajini zbežal v Slovenijo. Ukrajinski in evropski prvak v break danceu si želi, da bi v Slovenijo lahko kmalu prišel tudi njegov oče. Mlad plesalec vsak dan pridno trenira in upa, da bo svoje veščine nekoč pokazal tudi na drugih kontinentih.

Matjaž in Tina iz cirkusa Arbadakarba zase pravita, da sta unikatna. Svoje delo opravljata z ljubeznijo, v primeru zmage pa bi na vseh osnovnih šolah v Sloveniji naredila brezplačno cirkuško predstavo. Vsem, ki ju spremljajo, predajata dve pomembni sporočili: "Sledi svojim sanjam" in "Bodi to, kar si".