Kdo je med naslednjimi petimi polfinalisti Slovenija ima talent?

Pred nami je še zadnja polfinalna oddaja Slovenija ima talent. Kdo se bo potegoval za mesto v finalu devete sezone šova Slovenija ima talent? Katera točka bo najbolj prepričala gledalce?

Maja Drljepan Starost: 42 let

Kraj: Domžale Maja Drljepan je svojo glasbeno kariero opustila leto dni pred rojstvom sina Jana. Ko je odraščal, je tako njene pevske nastope gledal zgolj na posnetkih in jo poslušal na CD-jih. Letos se je Maja odločila, da mu uresniči željo, in to kar v oddaji Slovenija ima talent. V avdicijski oddaji je namreč po več letih znova nastopila, njen sin pa jo je tako prvič videl peti pred večjim občinstvom.

Tatjana Gajanović Starost: 33 let

Kraj: Ljubljana Tatjana Gajanović je plesalka in koreografinja, ki se opisuje kot iznajdljiva, vztrajna in optimistična. Pravi, da sicer pogosto deluje hladno in ne izkazuje svojih čustev, a se v njej skriva bolj nežna različica. Sebe brez zadržkov izraža v plesu, kjer si upa biti to, kar je.

Gozd strahov Kraj: Ljubljana Gozd strahov želi v slovensko zabavno sceno vpeljati elemente srhljivega, adrenalinskega in pustolovskega duha. Njihov odrski nastop, ki so ga predstavili na odru Talentov, je bila srhljiva adrenalinska izkušnja po principu hiše strahov. Kot pravijo, za tem stoji ekipa mladih, kreativnih, ročno spretnih in odštekanih posameznikov, ki obsega številne igralce, animatorje, promotorje, kostumografe in umetnike.

Špela Šemrl Starost: 17 let

Kraj: Radovljica Špela, za katero sta Lado in Andrej na avdiciji prekršila pravila in še enkrat pritisnila zlati gumb, igra harmoniko že od malih nog. Že pri petih letih so ji namreč starši podarili majhno plastično harmoniko, ki jo je popolnoma prevzela. Trenutno obiskuje konservatorij v Celovcu, nekoč pa si želi postati profesionalna glasbenica. Pravi, da bo v primeru zmage denar investirala v novo harmoniko, ki jo potrebuje za nadaljnji študij glasbe.

Nuša Bezjak Starost: 20 let

Kraj: Dornava Nuši Bezjak glasba pomeni vse. Poje že od majhnega, sedaj pa se je odločila, da je napočil čas, da svoj talent pokaže vsej Sloveniji. Na Talente se je prijavila, ker upa, da bodo za njeno pevsko kariero odskočna deska. V kolikor zmaga, bo denar namenila snemanju svojega prvega albuma.