Kdo je prvih pet polfinalistov desete sezone?

V prvem delu smo si lahko ogledali avdicijske nastope številnih talentiranih posameznikov in skupin. Nekatere je zlati gumb izstrelil neposredno v polfinale, drugi so se s tremi ali štirimi DA uvrstili v naslednji krog in izmed teh je žirija izbrala še 20 polfinalistov. Predstavljamo vam prvih pet polfinalistov.

V nedeljo se nam bo predstavilo prvih pet polfinalistov, ki bodo s svojimi nastopi tokrat morali navdušiti tako žirante kot tudi gledalce pred domačimi ekrani. Enega izmed polfinalistov bodo namreč direktno v finale poslali gledalci z glasovanjem, o usodi preostalih dveh, ki bosta prejela največ glasov gledalcev, pa bo odločala žirija. Eden se bo moral posloviti, drugi pa bo nadaljeval boj za zmago in 50 tisočakov. To nedeljo se bodo za nastop na finalnem odru borili Martin Gomboc, Tina Bolko, Luka Malenšek, Tilen Grašič in Eva Brumen Košar.

Martin Gomboc 22-letni Martin Gomboc prihaja iz Mojstrane. Po poklicu je voznik kombija, obožuje glasbo in v prostem času piše avtorsko glasbo. "Probleme, ki jih imam, preprosto zapakiram v komad," je na avdiciji povedal ustvarjalec, ki ima zdaj že okoli 30 avtorskih pesmi, za katere pravi, da so njegovi otroci. Martin je zaupal, da v šov ni prišel po denarno nagrado, ampak sam sebi dokazat, da zmore. Žiranti so v njem videli glasbenika, humorista, Marjetka je celo komentirala, da je to, kar je pokazal na avdiciji, definicija popolnega nastopa. Komentar ga je zelo razveselil. O tujini za zdaj ne razmišlja, ker pravi, da se najlažje izraža v maternem jeziku. Obožuje Magnifica. Zakaj? "Ker je tudi on totalno samosvoj, za sabo ima res vrhunske glasbenike, ki v živo na odru pokidajo sceno in le želim si lahko, da bi nekoč prišel do nekega podobnega nivoja ... Sem pa že sedaj zadovoljen tu, kjer sem, tako da ni panike, se nikamor ne mudi," je še dodal mladi glasbenik, ki si želi, da bi se lahko nekoč z glasbo tudi preživljal.

Tina Bolko Tina Bolko se je letos na Talente prijavila že drugič. Ljubiteljica muzikala je že med samim nastopom požela bučen aplavz. Trije žiranti so jo nagradili s spodbudnimi komentarji, Lado pa ji je namenil bolj strogega, a z dobrim namenom, da bi bila v polfinalu še boljša. Dekle, ki trenutno dela v Novi Gorici v trafiki, se želi nekoč preživljati s petjem, v prostem času pa obožuje branje fantazijskih knjig in igranje družabnih iger. Govori angleško, nemško, italijansko, špansko, francosko in celo kitajsko, tujina pa ji tudi sicer diši. "Biti glasbeno relevantna na svetovnem trgu zveni kot scenarij iz nekih oddaljenih sanj, pa vendar bi se tega neizmerno veselila!" je priznala. Na Slovenija ima talent se ni prijavila le iz želje po zmagi. "Verjetno sem se na pot oddaje Slovenija ima talent podala na nek način tudi zato, da pokažem tako sebi kot tudi drugim, kako zelo omejujoč je lahko strog, perfekcionističen pogled na svet ter da si je treba na neki točki reči: Ja, res je, nisem genialna – pa vendar to še ne pomeni, da se moram vse življenje skrivati za lastnimi zidovi."

Luka Malenšek Čarovnik Luka Malenšek, 33-letnik iz Ljubljane, je na avdicijskem odru osupnil s trikom, ki ga je izvedel s pomočjo žirantov in voditeljev. Kot pravi, je njegova žena njegov največji oboževalec in opora, medtem ko je njegov najboljši prijatelj David tisti, ki mu pomaga na poti čaranja in ga spremlja skozi vse izzive. Z izjemnim smislom za humor in odprtostjo do ljudi Luka zlahka naveže stike in navdušuje občinstvo s svojimi inovativnimi triki. Njegov cilj je ustvariti edinstven magični šov, ki bi razveseljeval ljudi in dodal čarobnost vsakodnevnemu življenju. In kaj ga osrečuje? "Ugasnjena jutranja budilka. Dobra hrana. Sončni zahodi na morju. Druženje z drugimi čarodeji in reakcije ljudi, ko postanejo del mojih trikov." Želje po ustvarjanju v tujini nima, si je pa že od prve sezone želel stopiti na oder Slovenija ima talent. "Potreboval sem samo veliko več poguma in izkušenj, da lahko s svojo strastjo postanem del modernega šovbiznisa v Sloveniji," je še dodal.

Tilen Grašič Tilen Grašič se z breakdanceom ukvarja, odkar pomni. Na oder je prišel predstavit ne le ples, temveč tudi to, kar čuti. Tilen je z nastopom prepričal vse štiri žirante, ki so v njem videli tisto nekaj več, kar gibalca loči od umetnika. 22-letni študent Fakultete za šport, ki je plesat začel pri petih letih, 'breaking' sicer vidi kot obliko izražanja, kjer lahko neomejeno ustvarja. "Všeč mi je, da lahko kombiniram gibe iz različnih disciplin, od borilnih veščin, gimnastike do drugih plesnih stilov ali celo navdihov iz vsakdanjega življenja." Trenira dve do štiri ure dnevno, njegova plesna pot pa ga je peljala tudi na olimpijske igre v Pariz, čeprav ne kot tekmovalca. "Nastopal sem v urbanem parku na La Concorde, kjer so se izvajali 'skate BMX', ulična košarka in 'breaking', pa tudi v slovenski hiši v Parc La Villette, kjer sem spoznal slovensko športno elito," je povedal Tilen, ki si prizadeva razširiti prepoznavnost 'breakinga' v Sloveniji. Mladi plesalec, ki zase pravi, da je kreativen, radoveden in ekspresiven, si želi v življenju doživeti čim več izkušenj, sanja pa tudi o preboju na svetovni trg.

Eva Brumen Košar Komaj 13-letna pevka Eva Brumen Košar je z Avsenikovo zimzeleno Tam, kjer murke cvet osvojila srca žirantov, Marjetka pa jo je nagradila celo z zlatim gumbom in ji tako zagotovila nastop na polfinalnem odru. Na Talentih si je sicer želela stati že od nekdaj. "Od majhnega spremljam oddajo Slovenija ima talent in vedno sem si želela, da bi tudi jaz stala na tako velikem odru. In letos, ko je ravno tako lepa okrogla obletnica oddaje, sem se tudi jaz opogumila in prijavila." V prihodnosti si želi nastopati na slovenskih odrih in o tujini ne razmišlja. "Zelo imam rada domač kraj in mojo Slovenijo in čez nekaj let bi zelo rada nastopala na vseh slovenskih odrih," je povedala. Njena največja podpornica je njena mami: "Je najboljša mami in mi vedno stoji ob strani in me podpira pri vsem." Simpatična najstnica zase pravi, da je zelo pozitivna oseba, vedno nasmejana in pripravljena pomagati. "Znam biti tudi trmasta oziroma vztrajna, sploh pri stvareh, ki si jih zelo želim. Ponosna sem na svoj pogum, ker za nastop na tako velikem odru, kot je na Slovenija ima talent, potrebuješ res veliko poguma."