Kdo je med prvimi petimi polfinalisti Slovenija ima talent?

Starost: 10 do 12 let, Kraj: Koper

Mlade plesalke so z avdicijskim nastopom navdušile predvsem zahtevnega Andreja Škufco, ki je pohvalil njihovo sinhronost. Dekleta si s svojim plesom želijo spodbuditi mlade, naj se predajo plesu in dokazati, da se s trdim delom lahko žanjejo veliki uspehi, poleg tega pa želijo starejšim sporočiti, naj plešejo še naprej, saj je ples zabaven! Želje? Zmaga na odru Slovenija ima talent!

Starost: 13 do 15 let, Kraj: Kranj

BiFriNa3

Starost: 20 do 21 let, Kraj: Domžale

Skupina BiFriNa3 so trije mladi fantje, ki so se med epidemijo covida-19 začeli spontano ukvarjati z rapom in tako se je rodila nova ljubezen. Od leta 2021 do danes so ustvarili že deset pesmi, zase pa pravijo, da se radi lotevajo tematik, ki v rapu niso najbolj običajne. Prav to je na avdiciji zaznala tudi Marjetka Vovk, zato se jim je njen komentarj najbolj vtisnil v spomin.