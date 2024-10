Kdo je skromno dekle, ki jo je Marjetka označila za 'glas sezone'?

O nastopu na odru Slovenija ima talent je Natalija razmišljala že dalj časa. Želela se je prijaviti, ko je bila še v osnovni šoli. "A sta starša rekla, da sem premlada," je povedala. Njena mama Zorica je potrdila: "Želela se je prijaviti že prej, ampak smo bili mnenja, da je še premlada, in da so dovolj občasni nastopi na otroških pevskih festivalih. Letos, ko je izrazila željo, da se prijavi, smo to željo podprli, saj vemo, da je dovolj zrela in da bo z morebitnim nastopom dobila eno veliko in vredno življenjsko izkušnjo." Letos je v njenem nastopu uživala in je zelo ponosna in srečna, da je njena hči dobila priložnost, da zapoje na tako velikem odru.

Glasba je vse okoli nje

Okolje, v katerem Natalija odrašča, je sicer precej prežeto z glasbo. Njena sestra in brat sta hodila v glasbeno šolo na klavir in tudi sestra menda zelo lepo poje. "Jaz pa od majhnega prepevam. V srednji šoli sem pela v Mladinskem pevskem zboru RTS Slovenija, kasneje v pevskem zboru Tine Rožanc," nam je zaupala Natalijina mama. Poje pa tudi Natalijina teta, ki je članica dueta Clea & Kim ter nastopa tudi kot solistka. Natalija je z njo menda vselej, ko je bila na počitnicah v Sloveniji, veliko prepevala.

Prošnja žiranta Andreja Škufce, da zapoje še v srbskem jeziku (Natalijina mama je namreč Slovenka, oče pa Srb, tako da z družino živi v Beogradu), Natalije ni presenetila: "Zdelo se mi je, da me znajo to vprašati, glede na to, od kod prihajam," je povedala in dodala, da je bilo gledati sebe na ekranu "čudno in smešno" in da se je na televiziji zdaj videla prvič. Vesela pa je, da ima vso podporo bližnjih: "Vsi so zelo veseli in ponosni na moj nastop in držijo pesti, da pridem do finala." Natalija ima sicer v načrtu, da se po zaključeni srednji šoli vpiše na medicino v Ljubljani. Nekaj, o čemer sanja, pa je tudi pevska kariera. In štirimi 'da', ki so jih ji podelili žiranti šova Slovenija ima talent, je stopničko bliže svojim sanjam. "Idealno bi bilo, če bi se ukvarjala s petjem. Moje sanje so, da postanem znana pevka in da imam svojo glasbo in hodim na svetovne turneje," je še zaupala.