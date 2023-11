Kdo je naslednjih pet polfinalistov Slovenija ima talent?

31-letni Palestinec, ki je na avdicijski oddaji s svojo točko ganil vse žirante, v jok pa spravil predvsem Marjetko, pravi, da je izjemno hvaležen za priložnost za nastop in lepe komentarje. Rad pomaga ljudem in tudi s svojo točko je pomagal, saj je pripovedoval zgodbo svojega naroda. Kako se bo njegova odrska zgodba nadaljevala, preverite v nedeljo na POP TV v tretji avdicijski oddaji.

Trije prijatelji, trije Primorci, ki so se odločili, da svojo glasbeno skupino poimenujejo Pantaloons. Kako so prišli do tega imena? Izhodišče je bila istrska beseda 'pantaloni', kar v prevodu pomeni 'nekdo, ki je drugačen, malce poseben, nenavaden'. Fantje so skupaj igrali že v drugi glasbeni skupini in se kasneje odločili za samostojno pot. Kako bodo razgreli občinstvo s polfinalnim odrom? Več bo jasno v nedeljo, v tretjem polfinalu.

Starost: od 27 do 30 let Kraj: Merezige

15-letni Koprčan je na avdicijsem odru žirante navdušil s svojimi čarovniškimi triki. Žiranti se mu niso mogli načuditi in več kot očitno si še želijo spremljati takšne trike, želja pa se jim bo uresničila že v nedeljo, ko bo na polfinalnem odru spet stal mladi Matriks. Kako jih bo tokrat 'prinesel okoli' in kaj jim bo pokazal?

Starost: od 16 do 29 let

Kraj: Kranj

Plesna skupina Sticky je z energičnim nastopom in ljubeznijo do plesa napolnila studio ter navdušila žirante šova Slovenija ima talent. S štirimi 'da' so se uvrstili v naslednji krog in nato še v polfinale. Pravijo, da so izjemno povezani, zato je tudi njihova največja želja, da bi za vedno ostali prijatelji in se skupaj celo postarali.