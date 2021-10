Kdo se bo uvrstil v polfinale?

Letošnja osma sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent je v avdicijskih oddajah postregla s številnimi zanimivimi, drugačnimi in odličnimi talenti. Ana, Marjetka, Branko in Lado ter voditelja Sašo in Peter so vsi podelili svoj zlati gumb in tako v polfinale poslali že pet tekmovalcev. Vsi ostali talenti, ki so se uvrstiti v naslednji krog, bodo odločitev zvezdniške žirije dočakali prav nocoj v zadnji avdicijski oddaji.