Kdo se skriva za strašnimi maskami Gozda strahov?

Med nastopajočimi na Slovenija ima talent se je predstavila tudi povsem unikatna skupina Gozd strahov, ki je žirante dodobra prestrašila. Kdo se skriva za kostumi teh nenavadnih bitij in kaj pravzaprav počnejo?

V avdicijski oddaji je ekipa nastopajočih, oblečenih v strašne kostume, nagnala strah v kosti Marjetki in Ani, Lado pa se je ob tem le malce privoščljivo nasmihal. Bili so dovolj prepričljivi in zdaj jih čaka še polfinalni nastop. Ekipa je za polfinale menda še nadgradila kostume in kot pravijo, pripravljajo nekaj še bolj strašnega. "V polfinalu želimo pridobiti tudi pozornost tistih, ki so se nas sprva bali in jim koncept strahu v adrenalinske namene morda ni najbližji. Naš talent za performans in ustvarjanje temnega in srhljivega ambienta ter trud, vložen v naše kostume in koreografije točk, lahko prepoznajo tudi ljudje, ki jim grozljivke in hiše strahov niso pisane na kožo," pravijo.

Velikanski kostumi jim nemalokrat povzročajo tudi kakšne 'težave'. "Na nastopu smo trimetrskega Oktobrusa pol ure po dolgem in ozkem najdaljšem stopnišču v hiši spravljali v klet, nato pa smo ugotovili, da bi se Oktobrus z lahkoto spravil v dvigalo," so delili enega izmed trenutkov, ki se mu zdaj le smejijo. Za strašnimi maskami nadvse zabavna ekipa Gozd strahov sestavlja skupina zdaj že 55 igralcev, animatorjev, kostumografov, umetnikov in drugega osebja, ki zdaj že šesto leto deluje kot hiša strahov – le da v pravem gozdu. Vse pa se je začelo v šali in prvič so strašenje izvedli leta 2018. "Strašilo nas je 10, kostumi so bili ročno izdelani doma v roku enega tedna, pot smo označevali z nagrobnimi svečami, ki so nam nenamenoma sproti ugašale ..." se spominjajo. "Začetki so bili zares surovi, ker nismo imeli smernic, po katerih bi se ravnali, smo bili prisiljeni vse delati po občutku in se učiti sproti." Iz leta v leto so nastajali bolj dodelani kostumi. "Zadnje leto smo zaradi vse večjega spraševanja oblikovali tudi odrski nastop Gozda strahov, v katerem zaenkrat sodeluje pet članov skupine," pojasnjujejo.

icon-expand Gozd strahov FOTO: POP TV

V kostumih na Slovenija talent tako nastopajo 26-letni Peter, ki je hkrati tudi idejni vodja in animator z dolgoletnimi izkušnjami, njegov družinski prijatelj, 37-letni Blaž, ki pomaga izdelovati kostume in rekvizite, 29-letni Domen in 26-letna Lana, par, ki deli izkušnje s področja animatorstva, in petletni Nik, ki ga opisujejo kot najmlajšega in najbolj zabavnega. "Nik je naš frontman, naš medij med ljudmi in pošastmi, saj demoni Gozda strahov nikoli ne govorijo, zato Nik prevaja njihovo govorico. Je najbolj socialen med nami, ima namazan jezik in če bi mu zaprli usta, bi mu verjetno frfotala rit," so se pošalili. Lana velja za najbolj strašno.

Člani ekipe si želijo, da bi na slovensko zabavno sceno vpeljali elemente srhljivega in adrenalinskega, uspeha pa si želijo tudi onkraj slovenskih meja. "Izvajamo projekt, ki ga zares ni mogoče videti nikjer drugje. Gradimo na ideji, ki je resnično originalna, sveža in z adrenalinom prepojena," pravijo. "Naš talent je nagnati strah v kosti vsem, ki nas vidijo in imajo interakcijo z nami, ljudem vzbuditi tiste zares globoke neprijetne občutke, ko ne vejo, kaj ali kdo stoji pred njimi." Ekipa, ki ustvarja Gozd strahov, si želi občinstvo Slovenija ima talent prepričati s svojo unikatnostjo. "Smo nekaj, česar slovenski oder še ni zares videl, in lahko močno popestrimo tudi finalno oddajo s presenečenjem, ki ga že zdaj vadimo," pravijo. Če bi zmagali in osvojili glavno nagrado v višini 50.000 evrov, bi denar vložili v Gozd strahov. "Gozd strahov namreč čez 10 ali 20 let vidimo kot mednarodno podjetje, ki ne straši zgolj Slovencev," še dodajajo.