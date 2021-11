Kdo bo nastopil v drugem polfinalu šova Slovenija ima talent?

Talenti, ki se bodo predstavili v nedeljski oddaji, že nestrpno pričakujejo svoj nastop. Preden bodo zavzeli oder drugega polfinala pa so opravili prav poseben žreb, ki je novost letošnje sezone. Vsak od njih je pridobil zaporedno številko, ki mu bo prinesla srečo pri glasovanju.

Žiranti osme sezone Lado Bizovičar, Branko Čakarmiš, Ana Klašnja in Marjetka Vovk so pred polfinalnimi oddajami odločili, koga želijo videti ponovno na odru, vi pa lahko odločite, kdo od talentov je tisti, ki bi ga želeli videti tudi na finalnem odru.

V nedeljski oddaji boste lahko uživali v nastopih Marka Stankovića, Maše Ferme, Jenne D, Maše, Lare Žgajnar in zasedbe Ain't Harmony. Ples kroglic, ki je novost letošnje sezone, je že določil njihove glasovalne številke. Kar pomeni, da boste že drug teden zapored lahko za svojo najljubšo točko glas oddali že po petkovi najavi začetka glasovanja v sklopu oddaje 24UR POP IN. Glasovanje se zaključi v nedeljski oddaji, ko bosta to naznanila voditelja.

Glasovalne številke so razdeljene

Drugi ples kroglic je odprla violinistka Maša. Premešala je kroglice in tako kot prejšnji teden je bila prva izžrebana glasovalna številka pet, na katero lahko glasujete in ji izkažete podporo. Za njo si je glasovalno številko prižrebala Jenna D, za katero se bo glasovalo na številko štiri. Zadnjo zlato kroglico pa je izbral edini moški, ki bo to nedeljo nastopil na odru Slovenija ima talent – Marko Stanković.

Prvo srebrno kroglico je izbrala Lara Žgajnar, za katero se bo glasovalo na številko tri. Lara bo v drugem polfinalnem večeru nastopila namesto plesne skupine Misfits, ki zaradi okužbe med plesalci ne bo nastopila. Ostali sta še zaporedni številki ena in dve, Maša Ferme si je priborila številko dve, medtem ko je edini pevski skupini te nedelje Ain't Harmony pripadla številka ena.