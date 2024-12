Kira hvaležna za odzive: Mnogi na mojih nastopih omenjajo, da imajo kurjo polt

Od malih nog Kira Štruc Jurički ve, da želi stati na velikih odrih in osrečevati ljudi s svojim glasom. Danes, pri svojih 18 letih, te sanje postopoma uresničuje. Mlada pevka, ki se je že z uvrstitvijo v finale Slovenija ima talent zapisala v srca mnogih, navdušuje s svojo energijo in neizmerno strastjo do glasbe.

"Za London moram zadeti na lotu, za Nemčijo moram zmagati na Talentih, za Ljubljano pa oboje," se je pred časom pošalila Kira, ko je razlagala o svojih glasbenih sanjah. Kira namreč sanja o študiju petja, bodisi doma bodisi v tujini. Njena iskrenost in humor pa sta le del tistega, kar jo dela posebno. "Izstopata moj glas in imam 'vau faktor'," še dodaja z iskrivim nasmehom. Želi si, da imajo ljudje, ko jo poslušajo, kurjo polt Za Kiro uvrstitev v finale pomeni izjemno priznanje in spodbudo. "Že zlati gumb mi je dal vedeti, da očitno to, kar delam, delam prav. V polfinalu sem dala vse od sebe, vesela pa sem, da so me gledalci spoznali takšno, kot sem – kot pevko, ki se trudi biti dobra, in kot osebo, ki pohvale sprejema s hvaležnostjo," pove Kira, ki uživa, če se njeno petje dotakne gledalcev. "Mnogi na mojih nastopih omenjajo, da imajo kurjo polt, kar je moja največja želja – da pridem do ljudi," pravi. Zmaga bi ji odprla vrata v svet priložnosti Zmaga na Talentih bi Kiri pomenila veliko. "Naslov zmagovalke talentov odpira vrata do novih priložnosti. Z nastopi lahko pridobiš več kakovosti, to je na polfinalu omenil tudi Lado. Zmaga bi mi omogočila, da več nastopam," razlaga.

icon-expand FOTO: POP TV

Denarno nagrado bi namenila bližnji osebi Če bi osvojila zmago in s tem denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov, pravi, da bi ta spremenilo njeno pot. "S toliko denarja bi se lahko dodatno glasbeno izobraževala. Postati čim boljši so sanje vsakega pevca, to pa je prav gotovo dostopnejše, če imaš denar. Kot dijakinja seveda težko toliko zaslužim, da bi si lahko plačala primerna šolanja," razloži. Sicer pa ima še eno željo. "To je pomagati teti, ki je tik po porodu doživela možganske krvavitve in je po osmih letih še vedno na rehabilitacijah. Vse to je drago in moje sanje so, da bi lahko tudi jaz prispevala za njene fizioterapije in ji pomagala do okrevanja. Nagrada bi tako šla tudi moji teti, ki se prav zdaj trudi za prve korake, in neskončno bi me osrečilo, če bi ji pri kakem koraku z dodatno fizioterapijo pomagala tudi jaz," pove. Odgovornost in prepoznavnost