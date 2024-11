Kira osvojila zlati gumb, največje uspehe pa še pričakuje

Srednješolska leta preživlja na gimnaziji v Slovenskih Konjicah, kjer je zelo uspešna, čeprav pravi, da bi se šoli, če ne bi bila obvezna, najraje izognila. "Pričakujem vse točke na maturi, če pa ne bom zlati maturant, bodo kriva vprašanja in ne odgovori," s kančkom sarkazma še pove Kira. V prostem času skrbi za svojo psičko Lio, piše pesmi, igra klavir in se druži s prijatelji, ob tem pa najde čas tudi za plavanje. Vse svoje ambicije usmerja v glasbo, saj sanja o študiju petja bodisi v Ljubljani, Londonu ali Nemčiji. "Za London moram zadeti na lotu, za Nemčijo moram zmagati na Talentih, za Ljubljano pa oboje," se pošali.

Kirina življenjska pot je prepletena z glasbo. Tudi starša, ki sta sicer oba ekonomista, se ukvarjata z glasbo in sta se pravzaprav spoznala na a cappella festivalu. "Sem produkt glasbe," v smehu pove Kira, ki je hvaležna, da se v življenju vedno lahko zanese na podporo staršev in bližnjih prijateljev.

Na vprašanje, kaj je tisto, kar jo loči od drugih, Kira pravi: "Izstopa moj glas in imam vau faktor." Priznava, da se bori z nekaj tremo in statičnostjo na odru, a njeno zavzetost je težko spregledati. "Na avdiciji je bilo težko nadzorovati tremo, saj je veliko neznank, a ko prebiješ led, je že lažje," iskreno prizna. Njen največji strah je neuspeh v glasbi, a komentarji žirantov, ki so v njej prepoznali talent, so ji dali novo samozavest. "Če ti Marjetka reče, da se je rodila zvezda, potem to ne rabi komentarja," pravi ponosno.

V polfinale Kira vstopa z jasno vizijo in neomajnim zagonom. "Želim prepričati čim širše občinstvo. In moje ciljno občinstvo so vsi, ki imajo radi dobro ter kvalitetno glasbo, poseben glas in dober šov. Želim pa tudi še enkrat potrditi Andrejev zlati gumb in navdušiti žirijo."

Kira sicer sanja, da bi čim več dosegla na glasbenem področju, se v tej smeri tudi izobraževala in ustvarjala. "Pomembno mi je, da lahko osrečim ljudi s tem, kar dobro počnem," še pravi. Kaj pa tujina? "Seveda. V Sloveniji vseeno ni toliko velikih odrov." Z avdicijskim nastopom je dokazala, da ima izjemen talent, njena prihodnost pa obeta še številne zlate trenutke. Če je bila avdicija šele začetek, le kaj lahko pričakujemo v polfinalu?

Ne zamudite tretje polfinalne oddaje v nedeljo ob 20. uri na POP TV.