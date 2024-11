Kira Štruc-Jurički o Andrejevem zlatem gumbu: Očitno sva se ujela

Da je dobila zlati gumb, jo je močno presenetilo. "To, da je dal prav meni Andrej zlati gumb, mi je še vedno nepredstavljivo in nedojemljivo. Nikoli si nisem predstavljala, da se bo to zgodilo. Vedno sem sanjala, ampak nikoli nisem zares verjela v to," je bila iskrena mladenka, ki so jo ob zlatih lističih premagale solze. "Baje so jokali tudi drugi, ne samo jaz. Tako da, če se kdo želi kdaj zjokati, naj me pokliče, pa mu pridem kaj zapeti," se je pošalila. In kaj je bilo tisto, kar je po njenem mnenju prepričalo Andreja? "Kljub temu da je on vrhunski plesalec, jaz pa pevka, sva se očitno nekako ujela na sredini. Tako pri plesu kot pri petju so namreč tako čustva kot tudi želja," je zaključila.