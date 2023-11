Ko je stopil na oder, zaradi treme skoraj ni čutil nog

Domen Kljun je menda rad prepeval že kot otrok. "Svoj glas sem predstavil šele nekje v drugi polovici osnovne šole, kjer sem prepeval v otroškem zboru in nato še v cerkvenem pevskem zboru v naši župniji. Tu sem začel redno vaditi. Prvi bolj konkreten pevski izziv pa doživljam sedaj, za kar se imam zahvaliti ženi," je priznal Ribničan, ki se ukvarja z nabavo in prodajo suhe robe.

Hvaležen za podporo domačih

Prav žena Nina, za katero dodaja, da je najpomembnejša oseba v njegovem življenju, je namreč tista, ki ga je prijavila na Talente. "Odprla mi je pot v nadaljevanje pevske zgodbe. S tem je pokazala, da verjame vame." Zase pravi, da je nekonflikten, družaben, vesel preprost, stavi pa na iskrene odnose in dobro zdravje. "Sem velik optimist in živim načeloma brez večjega stresa," je povedal. "Moj vzornik je oče, ki ima vedno toplo energijo, je vedno nasmejan in razmišlja pozitivno."

Domen, ki je svoje zadnje počitnice preživel na konju s prijatelji, ko so tri dni raziskovali in jezdili po okoliških hribih, si sicer nadvse želi, da bi imel nekoč svoj ranč s konji. Ježa v naravi mu pomeni pomembno sprostitev.

Želi si, da bi ga občinstvo sprejelo

Za večji dosežek si Domen v življenju šteje poroko in nastop v polfinalu Slovenija ima talent. O prodoru v tujino ne razmišlja. "Veliko bi mi pomenilo že to, da bi me v Sloveniji lepo sprejeli." Zaupal je, da je imel pred avdicijsko oddajo največ težav z izborom pesmi, s katero bi se predstavil, med samim snemanjem pa se je zabaval med pogovori z drugimi nastopajočimi in ob poslušanju odzivov publike. "Tremo sem imel predvsem v zaodrju, kjer sem si jo pomagal premagati s pogovori z drugimi talenti. Ko sem stopil na oder, nisem čutil nog, vendar ko smo s žiranti spregovorili, je trema minila."

Če bi zmagal, bi ...

O pripravah na polfinalni nastop ni veliko izdal, je pa v šali povedal, da veliko prepeva v avtomobilu. "S polfinalnim nastopom želim prepričati vse gledalce, predvsem tiste, ki obožujejo petje. Moje ciljno občinstvo so ljudje, ki bi jim popestril praznovanja, poroke, koncerte ..." je dodal. Zmaga na Talentih bi mu pomenila uresničenje sanj, s 50 tisočaki, če bi jih osvojil, pa bi začel graditi hišo. Na vprašanje, zakaj bi gledalci glasovali prav zanj, je dejal, da predvsem zato, ker je nešolan pevec in si zasluži priložnost, da z glasbo popestri svoje življenje in življenja drugih.