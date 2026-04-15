'Ko si enkrat na odru, je pomembna karizma, ni važno, kaj počneš'

Nuška Drašček ni le vrhunska pevka, ampak tudi igralka, komičarka in še mnogo več. A v žiriji oddaje Slovenija ima talent je še nismo videli, zato se tega izziva zelo veseli. Kakšni so občutki? "Raznovrstni, zelo se veselim. Veselim se slišati, videti in opazovati, kaj vse so nam tekmovalci pripravili. Je pa to tudi neke vrste odgovornost, zato bom priznala, da imam malo treme, ker ne vem čisto dobro, kaj pričakovati," je iskrena.

Na odru je ne bodo zanimali le pevci, čeprav bo kot učiteljica petja na njih še posebej pozorna. Potrebno bo nekaj več kot le dobro peti, je poudarila. "Torej neka prezenca, neka prisotnost na odru, neka zgodba, ki jo človek želi sporočiti preko pesmi. Kot pevka bom enostavno malo bolj pozorna na te stvari. To je nekako kar avtomatsko. Se mi zdi, da bom iskala najbolj ta občutek, barvo, pripoved, zgodbo - to je tisto, kar me pri pevcih vedno premakne," je zaupala in dodala: "V vsakem primeru je pomembno, da se človek zna prezentirati na odru. To je velik oder, ki ima veliko število gledalcev, zato mislim, da imajo tekmovalci veliko odgovornost in konkretno nalogo. Ko si enkrat na odru, je pomembna karizma, ni pa pomembno, kaj počneš."

Velja za natančno, a pošteno učiteljico in takšna si želi biti tudi kot žirantka. "Ljudje mi vedno rečejo, da se me bojijo," je povedala v smehu, nato pa dodala: "Predvsem si želim biti fer. Želim si dati neko dobro pozitivno povratno informacijo, od katere bodo ljudje nekaj odnesli. Kakšne narave bo, pa ne vem. Zelo si želim ne ocenjevati samo iz nekega strokovnega stališča, kar bo še posebej pri pevcih težko, ker avtomatsko slišiš določene stvari, ampak mislim, da je bolj poglavitna energija, ki jo prinesejo s seboj. Upam, da bom tekmovalcem lahko dala nekaj, kar jim bo pomagalo za naprej. Na podlagi svojih izkušenj, občutenja in tega, kako bi jaz nekaj naredila."

Za žirantsko mizo bo sedela skupaj z Borutom Pahorjem in Alyo. S stanovsko kolegico se seveda dobro poznata, tudi nekdanji predsednik Slovenije pa ni nekdo, ki ga ne bi še nikoli srečala. Z njim je imela celo že večkrat zanimive pogovore. "Poznava se preko raznoraznih nastopov, ko se srečujeva. Do sedaj sva imela vedno lepe, čiste in zanimive pogovore, rahlo nagajive. Se ne bojim, da ne bi bilo zabavno," je dodala. Koga pa bi si želela kot zadnjega člana njihove žirantske četvorice? "Nimam preference, želim si imeti le dobro, pozitivno ekipo, da se bomo razumeli in se znali pohecati na svoj račun," je povedala.