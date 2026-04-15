Slovenija ima talent

'Ko si enkrat na odru, je pomembna karizma, ni važno, kaj počneš'

Ljubljana, 15. 04. 2026 17.27 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Nuška Drašček

Pa imamo še drugo žirantko šova Slovenija ima talent. Tretja predstavnica sodniške četverice, ki bo v 11. sezoni spremljala talente, je Nuška Drašček. Pevka, igralka, komičarka, učiteljica in še mnogo več si želi biti tista, ki bo s svojimi povratnimi informacijami tekmovalce spodbudila, da bodo še boljši, na odru pa bo iskala zgodbo.

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Nuška Drašček ni le vrhunska pevka, ampak tudi igralka, komičarka in še mnogo več. A v žiriji oddaje Slovenija ima talent je še nismo videli, zato se tega izziva zelo veseli. Kakšni so občutki? "Raznovrstni, zelo se veselim. Veselim se slišati, videti in opazovati, kaj vse so nam tekmovalci pripravili. Je pa to tudi neke vrste odgovornost, zato bom priznala, da imam malo treme, ker ne vem čisto dobro, kaj pričakovati," je iskrena.

Nuška Drašček je tretja žirantka oddaje Slovenija ima talent.
Nuška Drašček je tretja žirantka oddaje Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV

Na odru je ne bodo zanimali le pevci, čeprav bo kot učiteljica petja na njih še posebej pozorna. Potrebno bo nekaj več kot le dobro peti, je poudarila. "Torej neka prezenca, neka prisotnost na odru, neka zgodba, ki jo človek želi sporočiti preko pesmi. Kot pevka bom enostavno malo bolj pozorna na te stvari. To je nekako kar avtomatsko. Se mi zdi, da bom iskala najbolj ta občutek, barvo, pripoved, zgodbo - to je tisto, kar me pri pevcih vedno premakne," je zaupala in dodala: "V vsakem primeru je pomembno, da se človek zna prezentirati na odru. To je velik oder, ki ima veliko število gledalcev, zato mislim, da imajo tekmovalci veliko odgovornost in konkretno nalogo. Ko si enkrat na odru, je pomembna karizma, ni pa pomembno, kaj počneš."

Nuška bo kot pevka pozorna na pevce, zanimala pa jo bo predvsem karizma.
Nuška bo kot pevka pozorna na pevce, zanimala pa jo bo predvsem karizma.
FOTO: POP TV

Velja za natančno, a pošteno učiteljico in takšna si želi biti tudi kot žirantka. "Ljudje mi vedno rečejo, da se me bojijo," je povedala v smehu, nato pa dodala: "Predvsem si želim biti fer. Želim si dati neko dobro pozitivno povratno informacijo, od katere bodo ljudje nekaj odnesli. Kakšne narave bo, pa ne vem. Zelo si želim ne ocenjevati samo iz nekega strokovnega stališča, kar bo še posebej pri pevcih težko, ker avtomatsko slišiš določene stvari, ampak mislim, da je bolj poglavitna energija, ki jo prinesejo s seboj. Upam, da bom tekmovalcem lahko dala nekaj, kar jim bo pomagalo za naprej. Na podlagi svojih izkušenj, občutenja in tega, kako bi jaz nekaj naredila."

Nove vloge se močno veseli, malo pa ima tudi treme.
Nove vloge se močno veseli, malo pa ima tudi treme.
FOTO: POP TV

Za žirantsko mizo bo sedela skupaj z Borutom Pahorjem in Alyo. S stanovsko kolegico se seveda dobro poznata, tudi nekdanji predsednik Slovenije pa ni nekdo, ki ga ne bi še nikoli srečala. Z njim je imela celo že večkrat zanimive pogovore. "Poznava se preko raznoraznih nastopov, ko se srečujeva. Do sedaj sva imela vedno lepe, čiste in zanimive pogovore, rahlo nagajive. Se ne bojim, da ne bi bilo zabavno," je dodala. Koga pa bi si želela kot zadnjega člana njihove žirantske četvorice? "Nimam preference, želim si imeti le dobro, pozitivno ekipo, da se bomo razumeli in se znali pohecati na svoj račun," je povedala.


Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Prijave za prihajajočo sezono Talentov so še vedno odprte in čeprav Nuška priznava, da si sama zaradi treme na začetku kariere ne bi upala stopiti na ta oder, spodbuja vse, da se opogumijo in se prijavijo. "Če imate željo in čutite, da vas to vleče, absolutno pojdite. To je dober način, da se preizkusite pred širšim občinstvom. To je zelo velik oder in človek mora imeti določeno trdnost, kar pa upam, da ljudi ne bo odvračalo, ker moraš poskusiti. Če te nekaj vleče, te zanima in bi nekaj rad delal, moraš poskusiti. Sama pravim, da se vržeš na glavo in upaš, da je spodaj voda. Absolutno poskusite, ker res razumem, kaj pomeni, da te nekaj privlači," sporoča vsem in poudarja, da so prijave odprte samo še do konca aprila.

slovenija ima talent nuška drašček žirantka zabava tv oddaje

Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!

Žirantska miza je skoraj popolna: prihaja še Nuška Drašček

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
bibaleze
Portal
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
zadovoljna
Portal
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Po koncu šova je drastično shujšala
Po koncu šova je drastično shujšala
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
vizita
Portal
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
cekin
Portal
Boste s tem računom imeli več denarja?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Ana za otroke pripravila še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Portal
Posthumno
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641