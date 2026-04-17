Slovenija ima talent

'Ko sva z Nuško Drašček samo sanjala, da bova v žiriji Talentov'

Ljubljana, 17. 04. 2026 13.00 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
K.A.
borut pahor in nuška drašček

Borut Pahor, Nuška Drašček in Alya bodo kmalu skupaj sedli za žirantsko mizo šova Slovenija ima talent. Novice, da bosta poleg njega v žiriji tudi znani slovenski pevki, se je nekdanji predsednik države močno razveselil. Svoje navdušenje je z objavo fotografije z Nuško delil tudi na Instagramu, kjer pa je izrazil skrb, kdo bo četrti, še nerazkriti član udarne četverice.

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Trije od štirih novih žirantov oddaje Slovenija ima talent so že znani. Za žirantsko mizo se bosta Borutu Pahorju, ki je bil razkrit prvi, pridružili še dve izjemni slovenski pevki, Nuška Drašček in Alya. Novice, da bosta ob njem dve prelestni dami, se je nekdanji politik zelo razveselil, kar je dokazal tudi z objavo na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Objavil je skupno fotografijo z Nuško in še eno z Ladom Bizovičarjem. "Z Nuško Drašček na eni izmed prireditev pred leti, ko sva lahko samo sanjala o tem, da bi bila v žiriji Talentov. Zdaj so se sanje uresničile. Navdušena sva tudi nad sodelovanjem z Alyo. To je DREAM TEAM," je zapisal nekdanji predsednik Slovenije in dodal, da ga vseeno nekoliko skrbi, kdo bo zadnji žirant: "Naša edina skrb so govorice, da bo zraven tudi g. Bizovičar. Punci tolažim, da je itak prestar za kaj takega, toda oni dve paničarita, da nesreča nikoli ne počiva," je zapisal vedno zabavni Borut.

Preberi še Borut Pahor delil fotografijo z Melani Mekicar: Sodelovala bova v Talentih

Ne veseli pa se le nove žirantske četvorke, Pahor je ob razkritju nove voditeljice, v vlogo katere stopa Melani Mekicar, prav tako izkazal navdušenje. Na Instagramu je delil njuno skupno fotografijo, na kateri se sprehajata po eni izmed ulic prestolnice, ob njej pa pripisal, da se počasi sestavlja sanjska ekipa nove, že 11. sezone šova Slovenija ima talent.

slovenija ima talent borut pahor alya nuška drašček lado bizovičar žirija 11. sezona tv oddaje

Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!

'Ko si enkrat na odru, je pomembna karizma, ni važno, kaj počneš'

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

progresivnidaveknastanovanja
17. 04. 2026 14.14
Predzadnja postaja pred odpadom. Zadnja je masterchef in ce tam koncas lahko hodis še samo na podcaste 20letnikom : )
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
17. 04. 2026 14.13
Sicer sem to oddajo gledal le 1.,morda tudi 2. leto.... mislim, da jo bom letos ponovno, so mi žiranti všeč... pač, ljudje smo si različni, enim ustreza to, drugim drugo, eni imamo končan fax in uživamo v penziji, drugi niso končali o. š. in pljujejo po vsem, ker životarijo.... ja, vsak je gospodar svoje usode....
Odgovori
0 0
SEHE
17. 04. 2026 14.11
ungustig!
Odgovori
+3
3 0
rogla
17. 04. 2026 13.43
Morda za 1 % boljša žirija.
Odgovori
-3
0 3
VP87
17. 04. 2026 13.37
Pajac od janeza .
Odgovori
+3
4 1
GAYPROPAGANDA
17. 04. 2026 13.28
Zakaj bo nekdo, ki nima talenta ocenjeval kdo ga ima?
Odgovori
+6
7 1
piu
17. 04. 2026 13.25
Borat, kje je zdaj francosko-nemški vlak?.......Prinesi tisto tablo z magnetki in začni pojasnjevati.....takrat smo te predrago plačali....
Odgovori
+5
6 1
Hc4life
17. 04. 2026 13.22
Pa on je dete denilane
Odgovori
+0
1 1
ČrnaKocka
17. 04. 2026 13.21
Gospod Pahir, ste osladn in neprebavljiv s svojimi dejanji! Dejansko me je sram, da ste 10let bili moj predsednik, ki ni naredil čisto NIČ. Hranli ste ribico in se afnali, kot sedaj. Na bruh mi gre.
Odgovori
+5
6 1
Tho mp son
17. 04. 2026 13.19
Moj predsednik !
Odgovori
-3
1 4
Rothschild1
17. 04. 2026 13.07
Car :)
Odgovori
-2
2 4
ČrnaKocka
17. 04. 2026 13.22
Vi ste njegov sorodnik? Ker takšna dejanja lahko podpira damo njegov sorodnik ali pa .... (vstavi sam)
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
zadovoljna
Portal
Se še spomnite Stankice?
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Lea Cok: 'Nismo več navajeni biti v praznini'
Lea Cok: 'Nismo več navajeni biti v praznini'
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
vizita
Portal
Ne boste verjeli, kaj je najboljša rešitev za občutljivo prebavo
To je najstarejša prebivalka, ki je praznovala 112. rojstni dan
To je najstarejša prebivalka, ki je praznovala 112. rojstni dan
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
cekin
Portal
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim denarjem
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
moskisvet
Portal
Provokativna prosojna majica sprožila vroče odzive po drami z bivšim
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Ima J. Lo novega? Naj bi ji povsem zmešal glavo
Ima J. Lo novega? Naj bi ji povsem zmešal glavo
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
dominvrt
Portal
Nasvet strokovnjaka: ali staro hišo rušiti ali obnoviti?
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
okusno
Portal
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
voyo
Portal
Creed 3
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
