'Ko sva z Nuško Drašček samo sanjala, da bova v žiriji Talentov'

Trije od štirih novih žirantov oddaje Slovenija ima talent so že znani. Za žirantsko mizo se bosta Borutu Pahorju , ki je bil razkrit prvi, pridružili še dve izjemni slovenski pevki, Nuška Drašček in Alya . Novice, da bosta ob njem dve prelestni dami, se je nekdanji politik zelo razveselil, kar je dokazal tudi z objavo na družbenih omrežjih.

Objavil je skupno fotografijo z Nuško in še eno z Ladom Bizovičarjem. "Z Nuško Drašček na eni izmed prireditev pred leti, ko sva lahko samo sanjala o tem, da bi bila v žiriji Talentov. Zdaj so se sanje uresničile. Navdušena sva tudi nad sodelovanjem z Alyo. To je DREAM TEAM," je zapisal nekdanji predsednik Slovenije in dodal, da ga vseeno nekoliko skrbi, kdo bo zadnji žirant: "Naša edina skrb so govorice, da bo zraven tudi g. Bizovičar. Punci tolažim, da je itak prestar za kaj takega, toda oni dve paničarita, da nesreča nikoli ne počiva," je zapisal vedno zabavni Borut.