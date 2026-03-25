Slovenija ima talent

Koga želite videti za žirantsko mizo Talentov?

Ljubljana, 25. 03. 2026 17.06

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Koga želite videti za žirantsko mizo Talentov?

Po kar dveh letih premora se bomo jeseni na POP TV znova smejali, jokali in navduševali ob spremljanju talentov v novi sezoni priljubljenega šova Slovenija ima talent. 11. sezona pa ne prinaša le svežih in nebrušenih talentov, temveč tudi pomembne spremembe v sami zasedbi oddaje - obetajo se novosti za žirantsko mizo, gledalci pa bodo lahko spremljali tudi nov voditeljski par. A preden razkrijemo imena, smo naše gledalce povprašali, katere nove obraze bi z veseljem spremljali v oddaji.

"Jaz bi si želel, da bi kdo iz našega faksa bil, iz Akademije za umetnost," nam je zaupal eden od gledalcev, medtem ko je gledalka predlagala Nika Škrleca, ker je "vsestranski, zelo talentiran, velik profesionalec".

Prihaja 11. sezona šova Slovenija ima talent
FOTO: POP TV

Med predlogi sta bila tudi glasbenica Nina Pušlar in raper Zlatko. "Je karizmatičen in pove, kaj si misli," je bil argument za Zlatka, medtem ko Nina velja za eno najbolj priljubljenih pevk pri nas. Gledalci so se spomnili tudi na našega košarkarskega asa Luko Dončića. Več predlogov mimoidočih v prestolnici pa v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

Za vse, ki sanjajo o velikem odru, pa vrata še niso zaprta. Prijave v novo sezono so še vedno odprte in vsi talenti imajo čas za prijavo do začetka maja. Priložnost, ki ti lahko za vedno spremeni življenje, čaka.

Kdo bo sedel za žirantsko mizo in kdo bo to jesen vodil najbolj gledani šov pri nas, bo znano že to pomlad, ko se začnejo avdicije. A že zdaj je jasno, da prihaja sezona, o kateri bomo govorili doma, v službi, šoli, pri frizerju in na družbenih omrežjih. Pripravite se na nepozabno jesen na POP TV in VOYO.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

nekonfliktni
25. 03. 2026 17.15
kašn zlatko?kej ste pwčeni
Nightrider
25. 03. 2026 17.15
Domen Kumer, Fredi in Murko
