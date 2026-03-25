Koga želite videti za žirantsko mizo Talentov?

"Jaz bi si želel, da bi kdo iz našega faksa bil, iz Akademije za umetnost," nam je zaupal eden od gledalcev, medtem ko je gledalka predlagala Nika Škrleca, ker je "vsestranski, zelo talentiran, velik profesionalec".

Med predlogi sta bila tudi glasbenica Nina Pušlar in raper Zlatko. "Je karizmatičen in pove, kaj si misli," je bil argument za Zlatka, medtem ko Nina velja za eno najbolj priljubljenih pevk pri nas. Gledalci so se spomnili tudi na našega košarkarskega asa Luko Dončića. Več predlogov mimoidočih v prestolnici pa v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

Za vse, ki sanjajo o velikem odru, pa vrata še niso zaprta. Prijave v novo sezono so še vedno odprte in vsi talenti imajo čas za prijavo do začetka maja. Priložnost, ki ti lahko za vedno spremeni življenje, čaka.