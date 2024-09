Konec septembra se začenja jubilejna 10. sezona Slovenija ima talent

OGLAS

Na POP TV se v nedeljo, 29. septembra, vrača Slovenija ima talent.

Deseta sezona je razlog za praznovanje, zato bomo na ta dan odpirali penine, jedli torto in slavili oddajo, ki je mnogim popolnoma spremenila življenje. Maja Keuc, Tjaša Dobravec, Luka Basi, Nika Zorjan, BQL in številni drugi so najprej stali na našem odru, sedaj pa nastopajo na odrih po vsej Sloveniji.

Slovenija ima talent FOTO: Urša Premik icon-expand

Izkušeni žiranti Lado Bizovičar, Ana Klašnja, Marjetka Vovk in Andrej Škufca pravijo, da so tudi letos našli talente, ki so jih nasmejali, ganili ter predvsem navdušili. "Zaupajte mi, ne nabijam, tole utegne biti ena najboljših sezona pri nas in širše! #samopovem," je dodal Lado. Strinjajo se, da ni skrbi, da bi talentov v Sloveniji zmanjkalo. "V desetih letih odrastejo tudi novi talenti, ki so kot majhni otroci sanjali, da bo prišel njihov trenutek, da ulovijo svoje sanje. Na drugi strani pa se komu, ki ga je življenje peljalo po drugi poti, znova rodi želja, da svoje sanje končno uresniči. To je oder priložnosti," je povedala Marjetka.

Voditelja oddaje Slovenija ima talent FOTO: Urša Premik icon-expand

Od pevcev in plesalcev do akrobatov, komikov, iluzionistov in vseh ostalih – Slovenija ima talent je prostor za vsakogar, ki si upa pokazati svojo strast in talent. "Deseta sezona prinaša vse od zgoraj naštetega. Praznujemo deset fenomenalnih sezon oddaje, ki je še zdaj najbolj priljubljena v Sloveniji. Ta sezona bo res odlična in jaz se res zelo, zelo veselim," pravi Ana. Navihana voditelja Sašo Stare in Peter Poles sta nam zaupala, da bodo na odru stali od čisto najmlajših pa vse do upokojencev, ki dokazujejo, da nikoli ni prepozno, da stopiš na naš oder. Letošnji najmlajši talent je namreč star le pet let.

Marjetka Vovk, Lado Bizovičar, Andrej Škufca in Ana Klašnja FOTO: Urša Premik icon-expand