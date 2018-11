Konkurenco brez težav prosijo za nasvet

O odnosu Nikain Neli je za naš portal spregovoril Peter Kokalj, kapetan ekipe Dunking Devils Akademije, ki se bodo pred žiranti Slovenija ima talent drugič predstavili v prvi polfinalni oddaji, ki bo na sporedu to nedeljo: "Njun odnos je podoben Tomu in Jerryu, stalno v akciji in na preži za novo potegavščino. Zanimivo je, kako dobro se poznata in kaj lahko naredita skupaj, če se za to seveda odločita."Dodaja, da je večino časa lažje, da sta brat in sestra, saj točno vesta, kako drugi razmišlja:"Dobro poznata sposobnosti drug drugega, včasih pa znata njun njuna močna karakterja kresati iskre."