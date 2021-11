Kostja Komel Nardin se na polfinalno točko pripravlja fizično in psihično

Kostja Komel Nardin je bil eden izmed srečnežev, ki je v letošnji sezoni šova Slovenija ima talent izkoristil prav poseben bonus in se na avdicijskem odru pojavil kar dvakrat. "Glede na to, da običajno druge priložnosti ni bilo, sem mislil, da je moja pot na Talentih zaključena. S tem, ko so mi sodniki ponudili še eno priložnost, so me presenetili in res razveselili," je za naš portal povedal Novogoričan.