La Vita: Nismo prišle po zmago, ampak da bi širile dobro voljo

V letošnji sezoni priljubljenega šova Slovenija ima talent smo spoznali že kar nekaj talentov, med njimi tudi nenavaden pevski zbor, ki ga sestavljajo vsega občudovanja vredne ženske, medicinske sestre in babice. Stanovski pevski zbor Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor sestavljajo dame, ki s svojo požrtvovalnostjo in neverjetno energijo presegajo same sebe. V nemogočih razmerah, nič kaj prijaznih urnikih in ob nepredstavljivih naporih so vedno v prvi bojni črti, ob pacientovi postelji in vedno na voljo. So pa prav te ženske v okviru mariborskega regijskega strokovnega društva poleg številnih aktivnosti ustanovile tudi pevski zbor, kar je mnogim obliž na rano po napornem delu in nekakšna sprostitev. "Že ime naše vokalne skupine La Vita pove vse, saj pomeni življenje, le ena izmed dejavnosti, ki jih izvajamo. Gre za prostočasno dejavnost, kjer se zbiramo stanovske kolegice, ki nas povezuje ljubezen do petja. To so prav tiste ženske, ki so na svojih delovnih mestih vsakodnevno izpostavljene, kar je še posebej izrazito v sedanjem času, ko se cel svet bori s covidom. Med nami so tudi tiste, ki delajo na covidnih oddelkih na intenzivni negi. Vse te ženske so zraven pri vseh življenjskih procesih – od rojstva do smrti," je povedala predsednica društva Ksenija Peršin.