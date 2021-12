Lado Bizovičar in vsi njegovi skrivnostni tatuji

Verjetno najbolj odštekan žirant šova Slovenija ima talent , vedno zabaven Lado Bizovičar, je eden tistih, ki zna poskrbeti za smeh. V letošnji sezoni šova Talentov pa je poleg smeha poskrbel tudi za številna ugibanja gledalcev in gledalk, ki jih zelo zanima, kaj za vraga je z njegovimi telesnimi poslikavami. Bizovičarja smo na zadnji polfinalni oddaji sezone le uspeli zaslišati glede njegovih zanimivih in nevsakdanjih tatujev, ki se iz oddaje v oddajo, kot pravi sam, počasi selijo po desnici navzgor in po levici navzdol.

Tatujev je 20, kar pomeni, da je to 20 stavkov, to je pa že skoraj novela! Nimava toliko časa, žal.

Zakaj tatuji in kaj želiš s tem sporočiti?

To so samo opomniki … Kot 'post-it' listki. Recimo tale sidro JNA me npr. opominja, da nikoli ne smem popivati z mornarji, starejšimi od 50 let, ker ti lahko spečemu tetovirajo naredijo tole sranje! Še dobro, da sem ga uspešno prekril!

Tale drugi, uvele marjetice, bo aktualen postal čez nekaj let, spet tale tretji, super BraNe ali SuperNeMan, pa disciplinira otroke ...

Dobro, ampak kje se boš ustavil? Pri kateri številki?

Ne vem še.

Bo kaj več znanega v finalni oddaji glede tvojih tatujev?

Morda. Bo treba počakati na finale, kakopak! Zdaj pa moram šibat ... po nov tatu! (smeh)