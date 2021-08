Ladovih 'najljubših 10': Moj talent je molk

Nekdanji voditelj nepozabne oddaje As ti tud not padu pa prejšnji mesec za naš portal ni molčal, ampak je jasno izrazil svoje želje o prihajajoči sezoni priljubljene oddaje: "Želim si, da se tekmovalci pridejo preizkusiti, čeprav niso do potankosti 'izpilili' svojega talenta. Meni ne pomeni veliko to, da je na odru najboljši pevec, plesalec ali žongler. Največ mi pomeni to, da vidim, da je na odru človek, ki ve, da bi to res rad počel. Veliko bolj se veselim oseb s karizmo in osebnostjo, kot pa absolutnih mojstrov v svojem talentu. Namreč morda se v tistih, ki niso popolnoma pripravljeni skriva večji talent, kot v tistih, ki so pripravljeni 'v nulo'." Če se v Ladovih besedah prepoznate, se lahko še vedno prijavite.