Lado Bizovičar padel s stola in podelil zlati gumb

Četrta avdicijska oddaja priljubljenega šova Slovenija ima talent je bila ena bolj zabavnih in polne smeha oddaj doslej. Predstavili so se takšni in drugačni talenti, ena pa je še posebej navdušila Lada Bizovičarja, ki je dobesedno padel s stola med njenim nastopom in ji tudi podelil svoj zlati gumb.

Da je letošnja osma sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent res nekaj posebnega, smo se prepričali že v prvih treh oddajah, nocoj pa je bila četrta avdicijska oddaja prava doza smeha, zabave in neverjetnih talentov, kjer so v ospredje prišli predvsem plesalci in plesalke, od twerkanja do moškega trebušnega plesa.

Tudi zvezdniška žirija je tokrat prekipevala od dobre volje, smeha in odličnih trenutkov z nekaterimi talenti, ki so med drugim pokazali svoje čisto nenavadne in unikatne talente.

Prva je na oder talentov stopila 27-letna Iva Flisar iz Maribora, ki je suvereno zapela svojo avtorsko pesem, ki je mešanica metala in rocka. "Tole je bilo za gate trgat!" je komentiral Branko. Iva je od vseh štirih žirantov dobila "ja" in se uvrstila v naslednji krog. Naslednja je na oder stopila 23-letna plesalka Katarina Komel, študentka kitajščine in filozofije, ki so ji blizu kitajska kultura, budizem in filozofija. S svojo plesno točko je presenetila vse, saj je izvedla twerkanje z ritjo in požela val navdušenja, žal ni pa prepričala Branka in Lada, kar pomeni, da se ni uvrstila v naslednji krog. Sledil je kokaž nastopov indijskih plesalk Teye & Darye, moškega trebušnega plesalca Timoteja Novaka Zormana in Tatjane Puhič, ki se niso uvrstili v naslednji krog.

Naslednji je na oder 14-letni Luka Širca iz Logatca, ki je predstavil svoj talent - hitrostno zlaganje lončkov. Na odru se mu je pridružil tudi Lado Bizovičar, ki mu je pomagal pri izvedbi točke in ga izzval na dvoboj. Luka ga je z lahko premagal in na koncu dobil vstopnico za Drugo priložnost, kar pomeni, da se bo lahko predstavil še enkrat v zadnji avdicijski oddaji. Svoj talent je predstavil tudi 40-letni Aleš Rozman iz Nakla, ki je ljubitelj adrenalina. Njegov talent pa je izvedba trika s štirikolesnikom, ki ga menda izvedeta le še dve osebi na svetu. Aleš je dobil stoječe ovacije občinstva, žirija pa mu je podarila trikrat "ja". Naslednji se je predstavil 16-letni David Polanc iz Laškega, ki je zapel, kot sam temu pravi, staromodno pesem Franka Sinatre Fly Me To The Moon. David je požel stoječe ovacije občinstva in super komentarje žirije: "Bil si res prijetno presenečenje," je priznala Ana, Branko pa dodal: "Zdaj smo slišali 16-letnega Sinatro iz Laškega, rad bi slišal pa še 16-letnega Davida." Laščan je nato zapel še Irgoličevo pesem Moj črni vranec, kar je Branko komentiral: "Rekel si, da si na ta oder prišel kot amater in se s tem tudi strinjam. Ampak verjamem, da lahko ta oder zapustiš kot profesionalec, zato ti dam "ja"." David je dobil štirikrat "ja" od zvezdniške žirije.

Oder talentov sta zavzela tudi Jure in Mark iz Zgornjih Gorji, ki sta si nadvse želela priti na televizijo. Glasbenika in komika sta nasmejala vse s svojim avtorskim standup komadom. "Vsi smo tu, da se zabavamo, zato vaju želim še videti," je komentirala Ana, kar sta ji pritrdila tudi Marjetka in Lado, Branko pa je ostal hladen in jima podelil "ne". Svoj pevski talent je pokazala tudi 18-letna Maja Tasić iz Ljubljane, ki se spopada s hudo obliko astme, zapela pa je čutno pesem Creep. "Če iščemo poseben glas, ti ga zagotovo imaš," je komentiral Branko, Maja pa se je uvrstila v naslednji krog. Naslednje pa so na oder stopile tri aktorbatke in gimnastičarke, stare 9 in 10 let, ki slišijo na ime Cool Kids, pokazale pa so svoj plesni, gibljiv in akrobatski talent, za kar so dobile stoječe ovacije. "Pike poke, ve ste kot male leteče superjunakinje, pravi mali talenti," je ocenila Ana, Lado pa dodal: "Točka je bila zelo zanimiva, bi pa potrebovala še malo treninga, da bi bila za polfinale." Njihova trenerka pa je razložila, da so točko sestavile večer pred avdicijo, saj je četrta članica morala ostati doma zaradi karantene. Cool Kids so dobili štirikrat "ja". Lado padel s stola in podelil zlati gumb

V venčku nastopov so se predstavile tudi pevke Laura Menard, Ana Košir in Silvija Ruby Stojković, nato pa je na oder stopila 17-letna Ana Grdadolnik iz Lahen na Pohorju, ki je zapela precej zahtevno pesem Whitney Huston in vse pustila z čeljustmi do tal. Med njenim nastopom je dobesedno s stola padel žirant Lado Bizovičar, ki je Anin nastop komentiral: "Odpihnla si me in potem bla, bla, bla, lahko govorim, ampak moram stisnit dve stvari - najprej je prva pomoč in nato še zlati gumb!" Presrečna Ana se je z Ladovo pomočjo uvrstila naravnost na polfinalni oder. Druga priložnost je uspela

Kot novost letošnje sezone je t.i. Druga priložnost, ki so jo dobili talenti, za katere misilijo, da lahko pokažejo več in naj se vrnejo v šov z izpiljenim nastopom. Na Talentih se je ponovno pokazal 21-letni Kostja Komel Nardin iz Nove Gorice, ki je ponovno zaplesal in z novo točko pokazal svoj plesni talent. "Kostja, pa to je bil danes drugi človek! To je bilo nekaj čisto drugega," je komentirala Ana, Marjetka pa dodala: "Videlo se je, da si dal vse od sebe in si res pokazal več kot prvič." Lado in Branko pa sta se strinjala, da je pokazal več, a da ga ne vidita v polfinalu. Na prošnjo Ane Klašnje je Lado popustil in Kostji podelil "ja", kar pomeni, da se je s tremi "ja" uvrstil v naslednji krog. Drugo priložnost je prišel izkoristiti tudi 21-letni glasbenik Val Nograšek, ki je med nastopom sicer imel hudo migreno, kar je otežilo njegov nastop in je zaradi tega nastop tudi prekinil. So pa zato svojo Drugo priložnost izkoristili člani skupine Booom!, ki so se tokrat predstavili z novo pesmijo kot prvič, in sicer s Plestenjakovo Moja ljubica. Booom! so za svoj fantastičen dobili stoječe ovacije in domov odšli z vstopnico za naslednji krog. Četrto avdicijsko oddajo šova Slovenija ima talent si lahko v celoti ogledate na Voyo.