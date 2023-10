Lado Bizovičar po Ljubljani kot princeska

Med spremljanjem oddaje Slovenija ima talent lahko tudi o žirantih izvemo marsikaj. Kaj imajo radi, česa ne, pokažejo, ali se česa bojijo, med brisanjem solz na hitro delijo svojo zgodbo in občutke ... In tako je bilo tudi preteklo oddajo, ko je Lado Bizovičar svojim sožirantom Andreju, Ani in Marjetki povedal, da za svoje 'cimre', kot jih je poimenoval, naredi marsikaj. Tu je verjetno mislil na svoji dve hčerki.

"Poglejte, jaz imam dva majhna otroka in še jaz sem otročji, kar pomeni, da je število lego kock ful veliko," je začel Lado in nadaljeval: "Mene moje cimre permanentno terajo, da moram z njimi nastopati. Ponavadi sem princeska. Po centru Ljubljane sem že hodil s princeskato obleko, kronco in našminkan."

Ja, kot je povedal za 24ur.com, so ga nečakinje med igro prepričale, da se je po Ljubljani sprehodil našemljen v princesko. Ana in Marjetka mu nista čisto verjeli, a ker je zagotavljal, da se je to res zgodilo, smo povprašali, ali obstaja fotografija, ki to tudi dokazuje. In seveda, fotografija obstaja.