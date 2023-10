Lado in Andrej prekršila pravila in še enkrat pritisnila na zlati gub

Prvi so na oder stopili Kapelski krampusi. Skupina nastopajočih, oblečenih v grozljive maske, je najprej prestrašila vse navzoče, nato pa jih nasmejala s plesom na Magnificov hit. "Krampusi so poganska mitološka bitja, ki spremljajo Miklavža," je pojasnila njihova predstavnica in dodala, da gre za ohranjanje tradicije in da so v skupini vse generacije, od dedkov do vnukov. Ana in Marjetka sta jim podelili 'da', medtem ko Lada in Andreja niso prepričali – no, naposled si je Lado le premislil in krampusi so se uvrstili v naslednji krog.

Julija Grubelnik je bila naslednja, ki se je predstavila na odru. Vojakinja s Koroške si želi ustvarjati v glasbenih vodah, priznala pa je, da največ prepeva med potjo v službo in iz nje, peti pa je menda sodelavci še niso slišali. Predstavila se je z nežno balado, požela aplavz občinstva in dvignila na noge celo Lada, ki ji je aplavdiral stoje. "Če bi bili mi poklicni kolegi, bi ti zdaj salutirali," je pokomentiral. Štirikrat 'da' so jo ponesli v naslednji krog.

Dani, glasbeni ustvarjalec in kreator video vsebin, je tudi vplivnež. Na družbenih omrežjih ima na tisoče sledilcev in želi si, da bi bil prepoznaven po glasbi. Po rodu je iz Moldavije, pred 10 leti pa se je iz Rusije, kjer je živel nekaj let, preselil v Slovenijo. Predstavil se je z avtorskim komadom. V raperskem ritmu je povedal svojo zgodbo – od tega, kako je bil v otroštvu žrtev medvrstniškega nasilja, do odraslosti, ko se je postavil na svoje noge. Ana mu je podarila svoj 'da', enako Marjetka. Lada ni povsem prepričal, češ da še ni dovolj zrel za odre, mnenje je z njim delil tudi Andrej. Vseeno mu je Lado nato podaril 'da', Andrej pa 'ne'.