Lado in Branko mladostniška zbadanja letos puščata daleč za seboj

Če bi letos potekala oddaja, v kateri bi se tekmovalci lahko predstavili zgolj s talenti, ki so se jih naučili v času pandemije, se Lado in Branko s svojim 'koronskim talentom' tekmovanja ne bi mogla udeležiti. Lado je glede preživljanja odvečnega prostega časa hudomušno pripomnil: "Ugotovil sem, da sem zelo talentiran za lenarjenje, nepremičnost in da izjemno dobro posnemam eno žival – lenivca." Branko je bil sicer bolj dejaven, a se je ukvarjal s stvarmi, ki po njegovem na odru ne bi navdušile: "Vrtnaril sem, naredil visoko gredo, uredil vse okoli hiše. Dolgčas."

Dve leti in pol je minilo odkar smo šov Slovenija ima talent spremljali na malih zaslonih. Branko Čakarmiš , po mnenju mnogih najstrožji sodnik, se že veseli, da se bodo žirantje pod dolgem času spet zabavali v studiu skupaj s publiko. Ob tem pričakuje, da bodo kot vsako leto tudi to sezono prevladovali pevci: "Sedaj so imeli veliko časa za glasovne vaje, tako da naj se pridejo pokazati, pa mogoče dobijo kakšen zlati ali rdeč gumb." Lado Bizovičar , ki poskrbi, da je v šovu vedno zabavno, pa meni, da so letos zaradi pandemije, ki je globoko posegla v naša življenja, tekmovalci pripravljeni kot še nikoli: "Vaja je za talente najpomembnejša. Sedaj so v življenjski formi."

Kako pa se je v preteklem času spremenil njun odnos? Spomnimo, da je Branko v prejšnji sezoni Ladu obril zajeten kos njegove znamenite pričeske, za kar bi se lahko z Ladove strani obetalo maščevanje. A kot pravi Lado, letos (morda) ne bo tako: "Mislim, da sva z Brankom v tem času odrasla, postala zrela moška in mladostniške objestnosti pustila daleč za seboj. Sedaj bova za sodniško mizo partnerja ... ali pa tudi ne." In prav zato, ker nikoli ne veš, kaj se žirantu, ki se je prejšnjo sezono v polfinalnih oddajah prikazal vsakič z novo pričesko, 'plete po glavi', mora biti Branko v stalni pripravljenosti: "Pri Ladotu nikoli ne veš, kaj te čaka. Zmeraj je en črviček v glavi, ki te opozarja, da se bo nekaj zgodilo. Ampak morda se je zresnil, sedaj ko je očka. Je v teh letih, ko bi bil že čas." Kako se bo saga Bizovičar-Čakarmiš nadaljevala, bomo videli jeseni, zagotovo pa lahko tudi letos za žirantskim omizjem pričakujemo "sproščeno, napeto, zafrkljivo" vzdušje z nekaj solzami, ker brez teh ne gre, pojasnjuje Branko.

Moškemu delu Talentov se bosta na žirantskih stolčkih priključili še Ana Klašnja in Marjetka Vovk. Lado in Branko sta zato dobila nalogo, da sožirante opišeta z eno besedo. Branko s tem ni imel težav: "Marjetka je cvetlica, Ana vrtavka, Lado pa kljukec", medtem ko si je Lado v svojem stilu stvar nekoliko olajšal in poiskal eno besedo, kar za vse tri skupaj: "Nič lažjega. Cirkus," je izstrelil.

'Veselim se oseb s karizmo'

Lado bo morda kot žirant letos poskrbel za manjšo spremembo, saj je razkril, da si pred vsako sezono zastavi cilj – biti do tekmovalcev bolj strog, saj so njemu v življenju najbolj koristile prav zavrnitve. Žal mu zaenkrat to ni najbolje uspevalo: "Ko enkrat vidim ljudi, polne strasti, gorečnosti, posebej pa, če vidim, da so vadili, moram priznati, da se takoj zmehčam." Ob tem si želi, da se tekmovalci pridejo preizkusiti, čeprav morda niso do potankosti 'izpilili' svojega talenta: "Meni ne pomeni veliko to, da je na odru najboljši pevec, plesalec ali žongler. Največ mi pomeni to, da vidim, da je na odru človek, ki ve, da bi to res rad počel. Veliko bolj se veselim oseb s karizmo in osebnostjo, kot pa absolutnih mojstrov v svojem talentu. Namreč morda se v tistih, ki niso popolnoma pripravljeni skriva večji talent kot v tistih, ki so pripravljeni 'v nulo'." Če se v Ladovih besedah prepoznate, se lahko še vedno prijavite.