Lado razkril, koga vabi v Stožice, v finale Talentov pa gresta Domen Kljun in Ahmed

V tretji polfinalni oddaji devete sezone šova Slovenija ima talent so občinstvo in žiranti z vstopnico za finale nagradili Domna Kljuna in Ahmeda Kullaba. Odločitev je bila izjemno težka, saj je bilo prav vseh pet nastopov izjemnih, izid pa prav do zadnjega izenačen. Lado je v tokratni oddaj med drugim končno tudi razkril, kdo izmed nastopajočih bo z njim nastopil na velikem odru v Stožicah!

V tretji polfinalni oddaji smo si ogledali točke še petih nastopajočih, ki so prepričali žirante na avdicijskih oddajah in si prislužili nastop na polfinalnem odru: Sticky, Matriks, Ahmed Kullab, Pantaloons in Domen Kljun. "Prvi dve polfinalni oddaji sta bili fenomenalni, pričakovanja so visoka," je pred nastopi povedal žirant Andrej. Ana se je veselila raznolikih točk, polna pričakovanj pa sta bila tudi Marjetka in Lado. In nastopajoči, ki so v zadnjih tednih pili nastope, so na odru dali vse od sebe.

icon-expand Sticky FOTO: POP TV

Prva je nastopila najbolj množična skupina v tokratni oddaji – Sticky. "Zabava, garanje, ples – smo magnet, prilepimo se na vas," so se opisali plesalci skupine in dodali, da so zelo povezani, obožujejo lunaparke in dihajo kot eno. "S točko veliko tvegamo, ker gremo v drugo stran," so izrazili nekaj strahu pred nastopom, nato pa stopili pred žirante in občinstvo – bleščeči, energični in usklajeni. Občinstvo jih je ves čas spodbujalo z glasnimi vzkliki in ploskanjem. Na koncu jim je publika namenila še stoječe ovacije. "Poglejte stoječe ovacije!" je prva pokomentirala Ana. "To je bil en ogromen plesni vihar, skozi katerega je posijalo sonce. Niste razočarali, niti slučajno, Imate zgodbo, zgodovino ... bravo." "Ne vem, zakaj ste rekli, da je tvegana točka ... to je bilo 'd best'," je dodal Andrej. Lado je opazil nekaj manj natančnosti pri polfinalni točki kot avdicijski. "Ampak ne spremeni dejstva, da ste fantastična plesna skupina." Marjetka je bila navdušena nad njihovo povezanostjo. "Če bi se še enkrat odločala – jaz bi bila del Sticky."

icon-expand Matriks FOTO: POP TV

Matic Peljhan je nastopil drugi. Razložil je, da je njegovo umetniško ime Matriks sestavljeno iz Matic in trik – skupaj Matriks. Pred nastopom je Matic povedal, da se zaveda, da je govor pri čarovniji pomemben. "Požiram besede, malo jecljam ... sem bil tiha oseba, čarovnija pa me je spremenila, da lažje pristopim. S sošolci imam boljši odnos, imam boljši občutek," je Matic povedal o svojih šibkostih in tem, kako se z njimi spopada. Priznal je, da to, kar počne, vpliva tudi na njegovo samozavest. Točko je začel z zgodbo in na oder povabil Marjetko. V beležki, ki jo je prinesel s seboj, je imel zapisanih 50 sladkarij in Marjetko je prosil, naj si izbere eno od teh. Poskusil ji je prebrati misli. Ugotovil je, da gre za bombone - in osupnil. Tudi v posodi, ki jo je imel s seboj, je imel bombone. Nato je žirante prosil, naj si zamislijo vsak po eno število od 1 do 9. Lado je izbral 7, Ana 3, Andrej 3 in Marjetka 8. In točno 7.338 je bilo bonbonov v posodi. Enaka številka je bila namreč tudi napisana tudi na listku, spravljenem v zaprtem lončku z bomboni. Matriks je žirante pustil odprtih ust in občinstvo ga je nagradilo s stoječimi ovacijami. "Točka je imela elemente presenečenja, asistentko ... vse, kar mora točka imeti," je povedal Lado. "Pri 15 letih se zavedaš, da je 90 odstotkov govor, da imaš šibkosti ..." je nadaljeval navdušen, da se mladi čarodej zaveda svojih pomanjkljivosti in izzive uspešno premaguje. "Zato bi ti jaz zdaj dal ... 27 'da-jev'!" "Jaz bi ti pa dala zlati gumb. To je bila točka, ki niti za trenutek ni izpustila pozornosti. Perfektna komunikacija, zelo kakovostna izvedba trika, kar je najpomembnejše," je dodala Ana. "Zvezda je rojena in zvezda se je rodila na tem odru. Ti si star 15 let ... jaz pri petnajstih nisem znala nič," je pokomentirala Marjetka. Andrej: "Vse, kar so oni povedali, bi tudi jaz povedal. Imel si suveren nastop. Iskrene čestitke. Imel si vse pod kontrolo ... čestitam."

icon-expand Pantaloons FOTO: POP TV

Tretji so nastopili Pantaloons. "Smo nenavadni, neobičajni 'pantaloni'," pravijo zase Luka, Aljaž in David Nik. "Če bi se primerjali s hrano, smo najbolj podobni gorgonzoli. Ne zgleda najboljše, ampak deluje." Napovedali so žurko, nostalgičen moment in nepozaben nastop. In to uresničili! Na oder so stopili v nekoliko retro psihadeličnih oblačilih in občinstvo popolnoma razvneli z instrumentalno izvedbo legendarne uspešnice Fredija Milerja – Vedno si sanjala njega, ki so jo povezali s hitom Måneskin. Vrhunska glasbena točka na visokem nivoju je navdušila občinstvo. "To je to!" so vzklikali žiranti. "To je noro. To je bila takšna nadgradnja!" je bil navdušen Andrej, navdušena je bila tudi Marjetka. "Ste bili odlični, zabavljači ..." je nadaljevala Ana. "Ta spoj tega Milerja in Måneskin v enem čudežu ... a ste to videli? Ne želim si videti finala brez vas," pa je dodal Lado.

icon-expand Ahmed Kullab FOTO: POP TV

Četrti je nastopil Anin zlati gumb – plesalec, akrobat in cirkusant palestinskega rodu Ahmed Kullab. Ahmed, ki v Sloveniji med drugim mlade uči akrobatike, je zaljubljen v Slovenijo in tukajšnje prebivalstvo. Zlati gumb ga je presenetil, za vnaprej pa si želi, da bi se povzpel med najboljše izvajalce. V avdicijski oddaji je prepričal s svojo zgodbo o tem, kako je zapustil Palestino. Tokrat je na oder prinesel novo zgodbo, zgodbo o prihodu v Ljubljano. Točka se je začela z rahlim 'zapletom' – glasba je zatajila, a je Ahmed odlično izpeljal nov začetek nastopa in točko izvedel z odliko. Publiko je dvignil na noge. Lado: "Stoječe ovacije so super ob tem, ko skuša Ahmed povedati, kako smo ga lepo sprejeli. Bravo, publika. Od avdicijske oddaje do danes se v tvoji deželi dogajajo grozljive stvari. Jaz ti želim, da tvoji bližnji ostanejo varni. Sem pa vesel, kako si ti svojo nemoč spremenil v fantastično umetniško točko na najvišjem nivoju." Ana je dodala, da se je na avdiciji skozi Ahmedove gibe čutila bolečina, tokrat pa vesela prihodnost. "Upam, da se bo tvoja zgodba dotaknila gledalcev," je dodala. "Zelo sem ponosna nate." "Danes si pokazal drugo plat tvoje zgodbe, kar mi je zelo všeč. Bil sem pozoren na performans in sem ugotovil, da si fantastičen gibalec. Vsak element si pristal tam, kjer si želel. Nobenih dvomov, napak, čudnih reakcij ... fantastičen nastop." Marjetko je nastop ganil.

icon-expand Domen Kljun FOTO: POP TV

Zadnji nastop je bil nastop Domna Kljuna. Preprost kmečki fant si v prihodnosti želi prevzeti domačo kmetijo. Svojo soprogo je spoznal na vaški veselici in se pred dvema letoma z njo tudi poročil. Poročni dan je bil zanj najsrečnejši, dan, ko je izvedel, da se je uvrstil v polfinale, pa, kot je dejal, drugi najboljši dan v življenju. Polfinalni nastop je posvetil prav Nini – ona ga je tudi prijavila na Talente."Kmečki fant, ki poje v koru, rahlo sramežljiv, ki pride na naš oder – to je namen Slovenija ima talent, je o Domnu povedal Lado pred nastopom. Domen je s svojim vokalom zapolnil studio; njegov čisti glas je tako do izraza prišel tudi v tokratnem nastopu. "Jaz sem zaljubljena v tvoj prekrasen glas," je po nastopu pokomentirala Marjetka. "Hvala ti. Moram povedati, da je ta pesem nastala izpod mojega peresa. Besedilo sem napisala jaz, Raay glasbo. Ko to doživiš iz teh glasilk, je nepopisno lepo." "V avdiciji si rekel, da to ni 'rajs'. To je 'rajs'," se je Lado pošalil iz Domnovega narečja. "To je bila perfektna glasbena točka." Andrej: "Ti si en tak 'naturšček', je si se skrival? Bil si samozavesten, glas imaš čudovit, danes si naredil vrhunski nastop, lahko si ponosen nase." "Ti si to, kar ta oddaja išče. Po eni strani silovit, po drugi nežen ... se vidimo v finalu," je dejala Ana. Lado razkril, kdo bo z njim nastopil v Stožicah Pred razglasitvijo tokratnih finalistov je Lado razkril, kdo bo z njim nastopil na velikem odru v Stožicah. Povabil je Mini DJ Akademijo – mlade DJ-je, ki bodo tako imeli čast, da bodo z njim stali na velikem odru in bodo Ladova predskupina. "Mogoče niso prišli na polfinalni oder, bodo pa na toliko večjega!" se je pošalil Lado in dodal, da se splača prijaviti na Talente.

icon-expand Domen Kljun in Ahmed Kullab z žiranti. FOTO: POP TV

Tudi tokrat so o usodi nastopajočih odločali gledalci V finalu je prostora za 10 najboljših. V prvih dveh polfinalnih oddajah so se v finale uvrstili Nina Sirk, Cirkus Star (Valentina in Ajda), Jure Kotnik in Acro Connection (Alja in Matjaž). Odločitev, kdo naj se jim pridruži v finalu, je bila tudi tokrat v rokah gledalcev. Največ glasov občinstva je tokrat zbral Domen Kljun, ki se je uvrstil v finale. Na drugo in tretje mesto po številu glasov so se uvrstili Ahmed in Pantaloons. Glasovali so žiranti. Ana je svoj glas namenila Ahmedu, Andrej tudi. Marjetka se je odločila za Pantaloons, Lado je dal glas prav tako Pantaloons. Izenačenje!Odločilno je bilo, kdo je prejel več glasov občinstva – in tako v finale odhaja Ahmed! Na zamudite naslednje polfinalne oddaje v nedeljo ob 20. uri na POP TV. Zamujene oddaje si lahko vedno ogledate na VOYO.