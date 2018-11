Lado spet z novo pričesko!

Prejšnjo nedeljo je Slovenija dobila prva dva finalista letošnje sedme, pravljične sezone šova Slovenija ima talent. Nocoj ob 20. uri pa bo znano, katera dva talenta bosta najbolj prepričala gledalce in zvezdiško žirijo. Da bo bitka za finalno vstopnico zares napeta, priča tudi podatek, da bosta nocoj v polfinalni oddaji nastopili kar dve dobitnici zlatega gumba, mala akrobatka Ronja Štrukelj Kreč in najstniška pevka Liana Pilzt, ki se bosta pomerili še z ostalimi polfinalisti – skupino Dolls, glasbenico Hermino Matjašič, pevcem inoTom, glasbenikom Jonatanom Hallerjem Pereirom in pevcem Martinom Šalamunom.

Za presenečenje večera pa bo ponovno poskrbel priljubljeni žirant Lado Bizovičar, ki bo predstavil svoj novi videz. Zabavni Lado, ki se je prejšnji teden s pomočjo lasulje prelevil v pravega blondinca, bo nocoj presenetil z novo pričesko. Si upate staviti kakšno?