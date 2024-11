Lara Crnjac po hudi poškodbi od invalidskega vozička do akrobacij in kaskaderstva

Zdaj 22-letna Lara Crnjac se je z gimnastiko začela ukvarjati pri treh letih, ko sta ji ta šport v zibelko položila starša, oba športna pedagoga. "Skozi leta sem na gimnastičnem področju dobro napredovala in kmalu začela sanjati o Olimpijskih igrah," pripoveduje Lara. Sledilo je veliko odrekanja in trdega dela, kar bi bilo poplačano ob morebitni osvojitvi stopničk na velikem tekmovanju. Vendar pa so se njene sanje sesule leta 2018, ko je na mednarodnem tekmovanju v Rusiji grdo padla in si hudo poškodovala oba gležnja. "V trenutkumi je postalo jasno, da elemente ki sem jih izvajala nikoli ne bojo več izvedljivi zame. Po obisku zdravnika smo ugotovili, da imam v bistvu ogromno srečo, da bom kdaj sploh še hodila, na rehabilitacijski poti pa me bojo čakale številne operacije."

Takrat je sledil boleč in dolgotrajen proces okrevanja, ki ga je Lara prestala kar trikrat po tri mesece na invalidskem vozičku. Štiri operacije so bile nujne, da bi lahko sploh spet hodila. Kljub bolečini je vztrajala pri gimnastiki in postala virtuoz na dvovišinski bradlji, kjer je znova dokazala svojo izjemno vztrajnost in prilagodljivost.

A kot pravi Lara, življenje piše nepričakovane zgodbe. Leta 2021 je s prijateljicama Tamio in Tjašo načrtovala potovanje v Švico, kjer bi prijateljici nastopali, ona pa ju spodbujala kot gledalka. Vendar je Tjaša zaradi diagnoze raka teden dni pred nastopom morala odpovedati svojo akrobatsko točko. "Prosila me je, če bi lahko vskočila na njeno mesto, saj njo čaka težko okrevanje in bi praznike rada preživela z družino," se še vedno s cmokom v grlu spominja Lara, ki je tako le dva dni pred nastopom prvič poskusila zračne rekvizite in nemudoma odkrila novo ljubezen. "Po nastopu sem se zavedala, da sem našla novo stvar, s katero bi se ukvarjala po zaključku gimnastične kariere," pravi. Prijateljica je uspešno okrevala, kar ji daje dodaten navdih.

Zdaj se Lara posveča letečemu drogu, s katerim se je predstavila tudi na avdiciji šova. Čeprav ima manj kot leto izkušenj, je zbrala pogum in pokazala, kaj je v tem kratkem času usvojila. Kar se samega talenta tiče, se Lara zaveda, da to niso nujno le njene gibalne sposobnosti. "Za seboj imam dobro športno podlago in veliko ur gimnastičnih treningov. Mislim da je del, ki ga jaz povezujem s talentom, vezan bolj na to, kako hitro sem se prilagodila novem hobiju in na kakšen nivo sem prišla v tako kratkem času," iskreno pove. "Najbližjim se moj talent zdi zelo uporaben," se nasmehne Lara, ko opisuje podporo, ki jo prejema od družine in prijateljev.

Družina njena največja opora

Lara je hvaležna za podporo domačih. "Prihajam iz štiričlanske družine – oče, mama, mlajši bratec in babica. Oče in mama sta ves čas igrala dvojno vlogo, saj sta bila moja trenerja in hkrati starša," pripoveduje in ponosno pove, da je mama letos v Parizu že tretjič sodila na olimpijskih igrah. Oče ji je bil v najtežjih trenutkih največja opora: "Po vsaki operaciji me je prenašal naokoli, in vedno, ko sem se zbudila iz anestezije, sem vedela, da bo ob meni."