Lara kot kaskaderka v filmu z Markom Wahlbergom in Halle Berry

"Zmaga bi zame nosila sporočilo, da so trdo delo, trud in vztrajnost vedno nagrajeni. Nič v življenju ni zaman," poudarja Lara. A boj za zmago ne bo preprost. "Vsak izmed desetih finalistov si zasluži zmago in to veliko denarno nagrado. Vsi imamo svoje zgodbe in načrte, kako bi porabili nagrado in kaj bi nam zmaga pomenila." Kot razkriva, da bi del nagrade namenila svoji rehabilitaciji: "Žal me na moji poti čakata še dve operaciji gležnjev. Starši so bili vedno moja največja podpora, jaz pa sem jim s svojim zdravljenjem velikokrat predstavljala velik finančni zalogaj. Dovolj sem stara, da k svoji dokončni rehabilitaciji nekaj prispevam, ta nagrada pa bi mi to močno olajšala."

Uvrstitev v finale: dokaz trdega dela

Njeno veselje ob uvrstitvi v finale je močno povezano z njeno osebno zgodbo, ki jo je preživela z veliko mero poguma in optimizma. Kot pravi, ji uvrstitev v finale predstavlja potrditev, da svojo novo strast razvija v pravo smer. "Ponosna sem, da žiranti in gledalci vidijo moj napredek z vsakim nastopom in me na moji poti spodbujajo."