Lara odkrita o vrstnikih, Jaša pa razmišlja o odpovedi

Tokratno vstopnico v finale letošnjega šova Slovenija ima talent sta si zagotovila 25-letni pevec Jaša Šaban in 15-letna pevka Lara Kramberger. Prvi je spregovoril o odpovedi v trenutni službi, druga o odzivih vrstnikov.

Vstopnico v finale šova Slovenija ima talent sta si tokrat zagotovila Jaša Šaban in Lara Kramberger. FOTO: Miro Majcen

V finalno oddajo sta sev četrtem polfinalnem večeruuvrstila Jaša Šaban, Brankov zlati gumb, in 15-letna Lara Kramberger. Oba sta nad izidom, da sta prišla v finale, presenečena in seveda navdušena. Finale, finale, finale …

Pa že kaj razmišljata o finalu? "Nisem še razmišljala o tem, ampak bom zdaj začela delati s polno paro. Pustimo se presenetiti," je povedala Lara, Jaša pa: "sem definitivno razmišljal, kaj bi lahko v finalu postregel, in mislim, da bo ena super točka. Važno je, da bom užival in da sem to res jaz. Zna biti, da bom izbral enega najboljših vokalov na svetu." Lara, ki je za zdaj najmlajša finalistka, je povedala, da jo domači, prijatelji in sovrstniki zelo podpirajo in jo radi spremljajo, zanjo navijajo. Prav tako pa pravi, da nima težav, ker je najmlajša: "Ne čutim pritiska, ker tekmujem s starejšimi tekmovalci. Vsem želim enako dobro."

Jaša bo Marjetkin nasvet verjetno upošteval Jaši je, po njegovem nastopu, žirantka Marjetka svetovala, naj začne razmišljati o odpovedi na trenutnem delovnem mestu. Rekla mu je, da je rojen pevec in da v pekarni, kjer trenutno dela, nima kaj iskati. "Ta odpoved se bo verjetno zgodila kmalu, ker si to res želim delati. Glede nastopov bomo pa še videli, kaj in kako. Najprej, da mine vse to in potem premisliti."

Zaupal nam je tudi, koliko časa mu vzame priprava pesmi, s katero se predstavi na velikem odru. Tako na avdiciji kot tudi na polfinalnem odru je znani pesmi dodal neko svojo noto, jo malce spremenil. "Ena priredba mi vzame kar nekaj časa, ker je to velik psihični izziv, da daš sebe notri. To zahteva nekaj dni od začetka do končne verzije."