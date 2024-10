Leon Rudolf: držalo grabelj je bilo njegov mikrofon, travnik pa oder

Ko zdaj razmišlja o svojem nastopu, Leon priznava, da bi danes nekaj spremenil: "Mogoče bi spremenil to, da bi v zaodrju ostal bolj tiho, da bi moj glas ostal bolj svež do nastopa, na druge stvari pa se mi zdi, da ne bi mogel vplivati. Nikoli ne veš, kako se boš odzval na pritisk, ki ga začutiš, ko stopiš na oder in pred žirante."

Grablje mikrofon, travnik evrovizijski oder

Njegova ljubezen do glasbe sicer sega že v otroštvo, ko se je s sestro igral, da so grablje mikrofon. "Držalo od grabelj je bilo najin 'mikrofon', velik pokošen travnik pa najin (evrovizijski) oder," je zaupal Leon, ki je z družino odraščal v kmečkem okolju in mu tudi kmečka opravila niso tuja. Leon sicer kmečkih opravil ne opravlja s tako velikim veseljem kot poje, je pa velik ljubitelj Evrovizije in priznal je, da je njegova želja že od nekdaj ta, da bi lahko enkrat – ali večkrat – zapel na tako velikem odru.