Liana o Ladovih solzah, inoT o Slovencih

"Tokrat je bilo manj treme, ne vem zakaj. Bila sem sproščena, vsa moja pričakovanja so izpolnjena in svoj nastop sem izpeljala tako, kot sem želela," je takoj po končani drugi polfinalni oddajiza24ur.com povedalaLiana. In zakaj se je 16-letnica odločila za pesem Jealousizvajalca Labirintha? "Ker govori o ljubosumju na nekaj, kar si izgubil. Pred kratkim sem izgubila prijateljico in sem vsa ta čustva dala v to izgubljeno prijateljstvo," nam je povedala in dodala, da so jo Ladove solze presenetile: "Joj, skoraj sem zajokala še sama, a sem se zadržala."