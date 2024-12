Luka Konečnik: Finale veliko presenečenje, zmaga bi mu odprla nove možnosti

"Uvrstitev v finale je nepričakovan dosežek in mi pomeni neverjetno veliko," pravi 19-letni Luka Konečnik, ki je z vsakim nastopom na odru pokazal svojo predanost in veselje do glasbe. Njegova harmonika je v njegovih rokah oživela in ustvarila pravo glasbeno doživetje. Na vprašanje, zakaj bi si prav on zaslužil zmago, odgovarja s preprosto iskrenostjo: "Zmago si zaslužim,'ker se nismo zaman 12 let učili."

V finale po zmago

Luka je v svoj polfinalni nastop vnesel tudi nekaj rock pridiha, kar so opazili tudi žiranti. Lado je opozoril na njegov naglas, kar Luka sprejema s humorjem. "Se strinjam, da bi lahko pravilno naglasil besede. Rock komadi so popestrili točko in mislim, da so čisto v redu," še pravi Luka, ki rad eksperimentira z glasbo in ustvarja edinstvene izvedbe. Za finale ima pripravljeno posebno glasbeno točko. "Vključevala bo pesmi, ki dvignejo ljudi na noge," namigne.

Zmaga na Slovenija ima talent bi Luki pomenila veliko. "Ogromno bi mi pripomogla k razvoju v glasbi. Odprle bi se mi nove priložnosti, ki bi me izučile, kaj je prav in kaj ne," pravi. Poleg tega bi denarno nagrado najprej proslavil z zabavo za vse, ki so mu stali ob strani. "Povabil bi vse ljudi, ki mi veliko pomenijo, in tiste, ki so mi pomagali priti do sem," doda.