Luka Malenšek: Življenje mu je spremenil sošolec iz srednje šole

Njegova čarovniška pot se je začela leta 2006 v srednji šoli, ko ga je prvič navdušil čarovniški trik, ki mu ga je pokazal sošolec. "Točno to je bil trenutek, ko so se vame za vedno vtisnili čarovniški triki," se spominja Luka, ki je nato svojo željo po čarovniški umetnosti negoval skozi iskanje trikov na YouTube in kasneje z izobraževanjem na kongresih v tujini. " Celotno srednjo šolo sem imel v rokah karte," pravi z nasmeškom ob spominih na zasežene karte profesorjev na gimnaziji.

S tem, ko je svoje čarovniške trike predstavil na odru pred žiranti in vesoljno Slovenijo, je Luka Malenšek stopil korak bližje uresničitvi dolgoletnih sanj. Na avdiciji se je predstavil s posebno točko, v katero je vključil tako gledalce v dvorani kot tudi žirante in voditelje, kar je občinstvo popolnoma prevzelo. "Moja želja je bila, da v trik vključim tako gledalce v dvorani, voditelja in žirante, kot tudi gledalce pred televizijskimi zasloni," pojasnjuje Luka.

Da se je Luka odločil za prijavo na Slovenija ima talent prav letos, je pripomogla simbolika desete sezone. Končno se je opogumil in poskusil srečo. "Po nekem naključju je ravno ta sezona jubilejna deseta, zato mi ni več drugega preostalo, kot da usodi rečem'da'," razlaga Luka. V avdicijskem nastopu je presegel pričakovanja žirije. "Najbolj se me je dotaknil Anin komentar, res je videlo, da ji adrenalin in navdušenje po moji točki niti malo nista popustila. Verjamem, da se je počutila kot majhen otrok, ki verjame v magičnost življenja," pravi Luka, ki je bil s svojim nastopom zelo zadovoljen. "Moj avdicijski nastop si ne predstavljam, da bi se lahko odvil bolje. Vse je šlo po načrtih, gledalci v dvorani ter žiranti so med nastopom uživali, na koncu pa so vsi skupaj bili enotno navdušeni nad preobratom."

Žena je največja podpornica in kritik v enem

V življenju ga najbolj podpira njegova žena, ki je hkrati njegov največji oboževalec in najstrožji kritik. "Je moj največji oboževalec, moja opora, brez nje si ne predstavljam, da bi danes lahko bil tukaj kjer sem." V pripravi na nastop pa mu je veliko pomagal tudi dolgoletni prijatelj David, ki je, kot pravi Luka, "tudi glavni krivec za skoraj vsak zasežen paket kart v srednji šoli".

Čarodej iz Ljubljane je v oddaji Slovenija ima talent, kot se spominja, doživel eno najlepših izkušenj v življenju, saj so bili talenti med seboj zelo povezani in spodbujajoči. "Na predizboru sem imel s seboj rekvizit, ki mu je tik preden sem šel predstavit točko producentom, ostal brez baterije, kar je pomenilo, da točke sploh ne morem predstaviti. Hitro mi je na pomoč priskočil član ekipe in mi prinesel rezervno baterijo," je delil anekdoto s predizbora, ko mu je član ekipe rešil nastop.

Luka se je s svojim talentom prebil v polfinale, s čimer je dobil še eno priložnost, da očara Slovenijo. "Idejo za (polfinalno, op. p.) točko sem dobil skoraj da instantno, sledila pa je skoraj da nemogoča naloga. Kako za vraga naj to naredim?! Potem sem dal možgane na off, poročil sem ljubezen mojega življenja, odšel na poročno potovanje in prišel nazaj poln zagona, energije in z željo, da za gledalce pripravim še boljšo točko. Trenutno že na polno vadim praktični del. Sedaj je edina neznanka mojega nastopa usoda. Kaj bo povedala, boste videli v polfinalu," ostaja skrivnosten. In kje se vidi čez desetletje? "Nastopati po celi Sloveniji in se s čarovniškimi triki ukvarjati profesionalno. Snemal bom tretjo ali četrto sezono moje lastne čarovniške TV oddaje," je še dodal simpatični čarovnik, ki bojda nastopa vedno obut v posebne superge, ki so mu jih podarili prijatelji za 30. rojstni dan. "So personalizirane, porisane s kartami," pravi Luka, ki v sebi združuje strast do čarovništva in željo po razveseljevanju ljudi.