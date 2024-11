Luka Markus obljublja, da bo polfinalni nastop nekaj posebnega

Luka je odraščal, kot pravi, v pridni delavski družini in je že kot otrok kazal nenavadno zanimanje za umetnost. "Žogo sem ignoriral, čar pa našel v plesu," se nasmehne in nadaljuje, "postal sem pubertetnik, mutiral in začel peti. Vsi, ki so bili okrog mene takrat, se mi še danes smilijo." Sčasoma je ples združil s petjem in igro, kar ga je vodilo na študij v London. "Trdo sem delal, diplomiral, spet trdo delal in našel mir v spiritualnosti. A se tudi izčrpal, zbolel in se vrnil domov, da začnem znova," pripoveduje iskreno.

Na domačih tleh se je uveljavil kot vsestranski ustvarjalec – od nastopov v muzikalih, sinhronizacije risank in snemanja zvočnih knjig do mentorstva in produkcije multimedijskih projektov. "Ponosen sem, da sem prvi v Sloveniji posnel čez 100 zvočnih knjig," dodaja.

Ljubezen do odra in humorja