Luka na oder prinaša slovensko glasbo in energijo

"Tvoja energija izžareva iz harmonike do nas," ga je na avdiciji pohvalil Andrej Škufca, medtem ko je Ana Klašnja njegovo točko označila za "mega dinamičen nastop". Luka je brez težav prejel štiri da in se prebil v naslednji krog, zdaj pa mora, če se želi prebiti v veliki finale, odlično opraviti nalogo še na polfinalnem odru in še občinstvo prepričati, da sodi v finale.

Luka prihaja iz Slovenj Gradca, kjer živi z družino. S sestro Zalo, ki je ustvarjalna na področju risanja, delita strast do umetnosti. Starša Miran in Tatjana delata v avtomobilski industriji. V družini vladata povezanost in ljubezen, ki ju Luka označuje kot najpomembnejši vrednoti v življenju. Družina ga podpira in vsi so veseli, da se se je udeležil šova Slovenija ima talent.

Harmonike se uči že od šestega leta v Glasbeni šoli Slovenj Gradec. Igra na rojstnih dnevih, zasebnih zabavah in ob tradicionalnih dogodkih, kot je postavljanje mlajev. "Glasba me sprošča, umirja in pomaga odmisliti vse težave," pove o svojem odnosu do glasbe.