Luka živi z mislijo, da si dober toliko, kot tvoj zadnji projekt

Luka Markus, ki je leta 2008 prvič stopil na veliki oder z Briljantino in debitiral pred kar 6.000 ljudmi, je stopil še na oder Talentov. 36-letni umetnik, dobro poznan v svetu muzikalov, se je odločil stopiti iz svojih ustaljenih okvirov in občinstvu ponuditi nekaj novega. Na odru priljubljenega šova je navdušil s pevsko-igralskim kabarejskim nastopom, ki je gledalce popeljal v njegov svet – svet umetnika, ki si želi več.

OGLAS

Pot do popolnega nastopa "V pripravo je šlo kar nekaj mesecev," nam je Luka razkril, ko je opisoval svoj ustvarjalni proces. "Največ časa mi je pobralo besedilo, in verjemite mi, da verzija, ki ste jo slišali zdaj v avdicijski oddaji, nikakor ni bila prvotna." Besedilo je namreč skozi mesece pilil in spreminjal. Nastop ni bil le plod ustvarjalnega navdiha, temveč tudi Luka Markusa samega, ki vedno znova išče načine, da preseže svoje meje. "Živim s stavkom 'Toliko si dober, kot tvoj zadnji projekt,' in se tako posledično krepko brcam v ta zadnjo," je priznal.

Luka Markus FOTO: POP TV icon-expand

Dolgo pričakovana priložnost Čeprav je Luka Markus v svoji karieri nastopal na številnih odrih, od domačih do tujih, se je šele zdaj, po desetih sezonah, odločil, da se prijavi na Slovenija ima talent. "Že med ustvarjanjem v Angliji sem bil večkrat prijavljen na tekmovalne šove, a vedno stisnil rep med noge. Tokrat sem si pa preprosto rekel, zakaj pa ne," je povedal. "Komaj sem čakal stati na tako zaželenem odru. Svojo publiko sem imel leta poprej po navadi v dvorani, tu pa lahko končno pokažem še kakšnemu paru oči več, kaj rad počnem," je še razložil in dodal, da je bilo očitno treba počakati na deseto sezono. Komentarji, ki štejejo Lukov nastop so spremljali iskreni nasmehi in aplavzi občinstva, razveselil pa se je tudi izjemnih komentarjev žirantov. "Hvala, da si napisal song o nas, za nas. Čestitam," je poudaril Lado, ki je bil navdušen nad duhovitostjo in talentom. Marjetka pa mu iskreno privošči, "da ni le Luka Markus, ki nastopa v muzikalih, ampak tudi Luka Markus, ki poje." Njene besede so Luki še posebej ostale v spominu: "V bistvu je ubesedila mojo podzavest, kar me je šele mnogo kasneje pripeljalo do 'ahaaaaa' momenta."

Luka Markus FOTO: POP TV icon-expand