Maja Drljepan: od Popstarsa do zlatega gumba na Talentih

Maja, ki je v šovu Slovenija ima talent po dolgih letih stopila na oder in se po stisku zlatega gumba uvrstila neposredno v polfinale šova, je s svojim nastopom v prvi vrsti presenetila sina Jana , ki je v studio z mamo prišel kot gledalec in niti slutil ni, da bo nastopala na odru. Že ko se je prijavila na avdicijo, je skrivaj nameravala presenetiti sina, in produkcija šova ji je pomagala pri pripravi nepozabnega presenečenja. Jan torej ni vedel ničesar o tem, dokler ni Maja stopila na oder. "Nisem ponosna na to, da je z moje strani bilo veliko laganja in pretvarjanja, ampak namen je bil dober, upam da mi je oproščeno. Tako da, ja, midva sva resnično, ne vem, koliko ur, sedela na tribuni kot gledalca, dokler mi niso dali skrivnega namiga, da je napočil moj čas, in sem 'odšla na stranišče' ter prišla ven na odru. V glavnem splačalo se je, ker je bilo njegovo navdušenje res ogromno in sem vesela, da so ga celo povabili gor na oder in je doživel še sam, kako je stati tam. Se mi zdi, da ga je kar zadelo njegovih 15 minut slave. (smeh) Všeč mu je bila vsa dodatna pozornost in je bil zelo ponosen, ne vem, ali name ali nase ali na oba. Dobil je lep spomin in zgodbo za vnuke," je pokomentirala Maja.

Nastop v šovu je za Majo pomenil vrnitev na oder po kar 20 letih pavze. Čeprav je bila pred nastopom precej sproščena, je priznala, da so jo občutki presenetili, ko je stopila pred žirante in občinstvo. Po njenih besedah je bil "fake it till you make it" nagon močnejši od treme, in čeprav nastop ni bil popoln, je bil zanjo povsem zadovoljiv. Maja se ne obremenjuje s komentarji žirije, saj se je že naučila sprejemati svoje nastope kot celostno izkušnjo in priložnost za učenje. "Žirija mi ni bila nek faktor v smislu treme, to so pač dodatni štirje pari oči in ušes, ki te gledajo in poslušajo in imajo svoje mnenje, kot vsi ostali v studiu in doma pred ekrani. In kot sem si rekla, preden sem stopila na oder, sem sama sebi največji kritik in noben ne more razcefrati na prafaktorje tega nastopa tako, kot ga lahko jaz, vendar sem se že zdavnaj naučila, da je treba te stvari sprejeti kot zaključen trenutek v času, se iz tega kaj naučiti, narediti kak zaznamek in pač iti naprej malo izkušenejši in malo pametnejši, če se le da."

Maja je preživela tudi obdobje kot članica skupine Skat, vendar se je odločila, da zapusti skupino med snemanjem druge plošče. "V času snemanja druge plošče je prišlo med nami do kreativnih razlik in različnih pogledov na to, kdo smo, kaj delamo, kam gremo. Tako da, če sem iskrena, niti nisem imela druge izbire, kot da zapustim bend. Po res tehtnem premisleku in z zelo, zelo težkim srcem sem se odločila za odhod. V vsem tem razočaranju nad celotno situacijo sem kar malo izgubila veselje do te industrije. Nikoli nisem zapustila glasbe, samo oder. Kasneje, ko sem nekaj časa živela v Zagrebu, sem začela zelo pogrešati vse skupaj in sem se priključila skupini Mantra, tako da sem bila ponovno na odrih, samo v drugi državi. Po dveh letih pa je prišel ponovni preobrat in sem se vrnila v Slovenijo, odprla podjetje, dve leti kasneje zanosila in tako so moje življenje zajeli čisto drugi tokovi, nova doživetja, obveznosti. In potem se obrneš in ugotoviš, da je minilo 13 let od zadnjega nastopa."

Maja se je v svoji glasbeni karieri pojavila tudi v oddaji Popstars, kar je bilo pred več kot dvajsetimi leti. Kljub temu so ti časi zanjo nepozabni, saj so bili polni kolektivne evforije. Kot tekmovalka se je tedaj znašla v izolirani situaciji, kjer so imeli vaje, delavnice in naloge. Te izkušnje ji še danes koristijo, saj ni nikoli obžalovala sodelovanja v različnih projektih.

Brezkompromisno je sledila srcu

Maja pravi, da ne obžaluje nobenih svojih preteklih odločitev. Vedno je sledila svojim strastem in srcu, kar jo je popeljalo na različne poti v življenju. "Glasbo obožujem, modo obožujem, Jana nadobožujem, tako da nimam nobenega razloga karkoli obžalovati. Mogoče je pa napočil čas, ko lahko končno vse troje združim. Nimam nobenih načrtov, prepuščam se toku, ampak iz izkušenj vem, da vedno, ko sem zvesta sebi, temu, kar čutim, da je moj namen, in naredim korak v tej smeri, me vedno zaobjamejo energije, ki me same ponesejo do neslutenih dogodivščin, ki se mi verjetno nikoli ne bi zgodile, če bi jih želela planirati. Tako, da vi veste, kaj mi sledi v življenju, ravno toliko kot jaz. Ostanite z mano, pa bomo skupaj videli, kam me vse tole ponese."

Kaj pripravlja za polfinale?

Zlati gumb je Majo ponesel v polfinale. Glede tega, kaj pripravlja, pa ostaja skrivnostna. "Idej je sto. Želja je velika, pokazati kaj drugačnega, da nisem 'one trick pony'. V vsej svoji teatralnosti bi rada v eno pesem stlačila cel koncert." (smeh) "Imamo še nekaj časa, da se stvari izkristalizirajo. Če mi uspe izpeljati to, kar sem si zamislila, sem prepričana, da se bojo vsula zelo različna mnenja polarnega spektra. Ampak to mi je kul, najhujše bi bilo v ljudeh "vzbuditi" ravnodušnost. Za ostre jezike imam pa še iz Skat časov izredno debelo kožo, tako da ni panike."

V prvi oddaji Slovenija ima talent je žirant Lado napovedal, da bo nekoga izmed talentov odpeljal s sabo na oder v Stožice. In če bi povabil Majo? "A da bi šla s Talentov kar direkt v Stožice? O fuuuujjj, kaj tako groznega!!!" (smeh) ... "Z veseljem!" je odvrnila.

