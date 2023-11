Maja Drljepan: Rada dam ljudem kaj za slišati in tudi kaj za videti

Z glasbo se 47-letna pevka najde v vsakem trenutku. "Za vsako situacijo obstaja prava pesem in ga ni dogodka, ki se ti lahko pripeti, da ga ni že nekdo opisal v kaki pesmi, in ko jo poslušaš, se ti zdi, da obstaja nekdo, ki te razume, ki je doživel in občutil točno to, kar ti." Našla pa se je tudi v svetu mode, in sicer že več let deluje kot uspešna modna oblikovalka. Vseeno pa je petje nekaj, brez česar ne more. "Brez težav si predstavljam, da nikoli več ne naredim nobene obleke, a da nikoli več ne zapojem, mi je nepredstavljivo. Zato pri 42. letih lahko z gotovostjo trdim, da je moje poslanstvo na tem svetu petje. In ne samo petje, pri vsej moji teatralnosti tudi nastopanje. Torej, zakaj se upirati naravnemu toku?" Družina jo pri tem podpira. "Včasih te mogoče ne podpirajo, a pomembno je, da te ne ovirajo, kajne? (smeh)," pravi, hkrati pa dodaja, da je njena največja podpora njen 9-letni sin, zaradi katerega se je po daljšem glasbenem premoru tudi znova pokazala pred občinstvom na odru. "Je bomba pozitivne energije in ima hude izjave in dober in hiter smisel za humor. Poln je presenečenj. Vsi, ki ga poznajo, se bodo strinjali."

Maja Drljepan je že od rane mladosti povezana z glasbo: "Odkar so me starši snemali na kasetnik in sem se pri babici vrtela in pela na mizi, skozi vse šolske predstave, zbore, razna tekmovanja, Živ žav, Karaoke, Orion, Popstars, razne duete, skupine, v različnih državah, v različnih žanrih – od metala, popa, rocka, folka, R&B, pa skozi petje, ples ... obožujem in konzumiram glasbo na 101 način, z dušo, s telesom."

Maja zase pravi, da je njen talent pravzaprav ta, da je 'showman': "Veseli me karkoli, kar ima zveze s šovbiznisom – ples, petje, igra. V bistvu kot pevec lahko počneš vse to, na odru, v spotih," še ugotavlja. Na področju petja in nastopanja ima sicer že bogate izkušnje. "Največji uspeh in prepoznavnost sem imela kot del skupine Skat, s posneto ploščo, spoti in kopico koncertov ter neskončno veliko lepih spominov. To je bilo res čudovito, brezskrbno, študentsko obdobje, zlata doba slovenskih bendov, kjer se je zgodilo veliko lepih in nepozabnih stvari tudi zunaj glasbenega udejstvovanja," se spominja.

Ta zarečeni kruh ...

O prijavi na Talente je bilo v njenih krogih govora že dolgo: veliko bližnjih jo je spraševalo, zakaj se ne prijavi, sama pa o tem ni resno razmišljala. Nasprotno. "Vedno sem govorila, da ni 'šans'," je dodala. "Dokler name ni začel pritiskati sin. Starejši ko je, bolj ga je zanimalo, zakaj več ne nastopam, in me vse več sprašuje, kdaj bom spet v kaki skupini. Želel si me je videti na odru. Tako da sem potem začela razmišljati, kako naj mu izpolnim to željo, in ugotovila, da je mogoče najhitrejša pot ravno skozi oddajo Slovenija ima talent. Zarečenega kruha se največ poje (smeh)."

Pred avdicijo, pravi, jo je zagrabila kar močna trema. "Cela nastop je malce meglen," je priznala, zaradi česar se ji je malce tresel glas. Vseeno pa je bila na odru dovolj prepričljiva, da sta jo voditelja Peter Poles in Sašo Stare neposredno v polfinale poslala s stiskom na zlati gumb. Za polfinale pripravlja nekaj povsem drugačnega. "Za razliko od prve avdicije gre v polfinalni nastop veliko več razmisleka, veliko več ambicije, veliko več gre v moj videz in sam nastop. Rada bi pokazala kaj drugačnega, rada presenetim ljudi, rada dam ljudem kaj za slišati in tudi kaj za videti. Če mi uspe vse izpeljati, bo tokrat veljalo pravilo 'more is more'," je napovedala. Zmage si seveda želi, je pa njena želja predvsem ta, da sinu pričara posebno doživetje. In kaj bi s 50 tisočaki, če bi jih osvojila? "Kupila nov avto, skrajni čas je že, in odpeljala Jana na kake nepozabne počitnice."

