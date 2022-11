Maja Keuc stopa v vlogo mentorice: Rada bi nekomu olajšala pot

Letos mineva že dvanajst let, odkar je 18-letno dekle iz Maribora stopilo na veliki oder šova Slovenija ima talent in osupnilo s svojim udarnim glasom in stasom. Maja Keuc se po več kot desetletju znova vrača na oder, ki ji je odprl vrata v svet glasbe, a tokrat v prav posebni vlogi. Pri projektu Slovenija ima talent: Pevska pripravnica bo nastopila v vlogi mentorice.

Slovenska glasbenica Maja Keuc je svojo zvezdo prižgala v krstni sezoni priljubljenega šova Slovenija ima talent. Mariborčanka, ki je na veliki oder stopila pri rosnih osemnajstih letih, je z udarnim glasom in stasom navdušila slovensko občinstvo in zasedla odlično drugo mesto. Tudi sama ne more verjeti, da je od tega minilo že dvanajst let.

icon-expand Maja Keuc se po več kot desetletju zopet vrača na ‘kraj zločina’. FOTO: Luka Kotnik

"Joj, vsakič, ko mi nekdo omeni, da je minilo že dvanajst let, me kar malo zaskeli tu notri (pri srcu, op. a.), ker se mi po eni strani zdi, kot da je to bilo v prejšnjem življenju, po drugi pa, kot da je bilo včeraj," se je svojih začetkov spominjala glasbenica, ki Talentom pripisuje začetek svoje kariere. "Zelo sem hvaležna, da sem bila del prav te prve sezone," je dejala za naš spletni portal 24ur.com.

Majo, ki se po več kot desetletju zopet vrača na 'kraj zločina', je po nastopu na Talentih izstrelilo na slovensko glasbeno sceno. Sodelovala je na glasbenih festivalih, uspešno predstavljala domovino na največjem glasbenem tekmovanju na svetu – Evroviziji – in svoje glasbeno znanje nadgradila s študijem v tujini. Pot v glasbeni industriji pa bi bila veliko lažja, če bi pri tem imela mentorja, priznava.

icon-expand Pri projektu Slovenija ima talent: Pevska pripravnica bo nastopila v vlogi mentorice. FOTO: Luka Kotnik

"Bila sem zelo mlada in v glasbeni industriji nisem imela nikakršnih izkušenj. Vse se je zgodilo zelo nepričakovano ter čez noč in takrat okoli sebe nisem imela ljudi, ki bi mi znali pomagati," se je začetkov spominjala in dejala, da se je vsega zato naučila sama ter po malo težji poti. "Zato bi sedaj rada sama olajšala nekomu to pot."

Maja bo tako pri projektu Slovenija ima talent: Pevska pripravnica nastopila v prav posebni vlogi – vlogi mentorice. Vsem, ki se bodo delavnice udeležili, bo ponudila varno okolje, znotraj katerega se bodo lahko odprli in skušali izstopiti iz cone udobja. Ponudila pa bo tudi vpogled v ozadje glasbenega sveta. "Preizkusili se bodo v tem, kako reagirajo v nepričakovanih situacijah, ker teh bo na pretek," nam je zaupala Maja, ki bo s prisotnimi delila marsikateri uporaben nasvet.

In čeprav bo tokrat v čevlje mentorja stopila ona, ima tudi sama idejo, kdo bi bil njen sanjski mentor. Kljub temu, da je poudarila, da se v resnici lahko od marsikoga marsikaj naučiš, bi si sama najbolj želela lekcij od Beyonce. "Ona je neverjetna s svojo disciplino in vizijo ter s tem, kako ji uspeva ohranjati zasebno življenje," je razkrila in v smehu pripomnila: "Nekaj je morala pogruntati, da je vsa ta leta dosledna."

