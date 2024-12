Manuel Perhavec: S petjem osvajam srca Slovencev

Uvrstitev v finale Slovenija ima talent je za Manuela posebna potrditev, da je na pravi poti. "Zelo sem hvaležen za vso podporo domačih in ostalih s Krasa ter seveda tudi cele Slovenije." Posebno hvaležen je tudi za vse znanje, ki so mu ga predale profesorice skozi leta. Kot je namignil, nas v finalu čaka prav posebna točka. "Za zadnji nastop na šovu pripravljam mirno, slavnostno primerno zaključno točko. Skladbo pa pozna veliko ljudi," ostaja malce skrivnosten. In če mu uspe zmagati? "Če bi zmagal, bi mi to vlilo dodatnega zagona za nadaljevanje s petjem," pravi. Denarni del nagrade pa bi namenil nadaljnji rasti in razvoju ter izobrazbi.

Manuel, ki je na odru užival, priznava, da so zanj najtežji del zaodrne obveznosti, razni intervjuji in snemanja. "Dan avdicijske oddaje je bil sicer precej drugačen od polfinalnega," se spominja. "Avdicija je bila snemana v juniju, bilo je zelo vroče. Čez dan sem zapravil veliko energije za raznorazne vragolije, intervjuje in ostala snemanja, zato sem na odru stal že precej izmučen," pravi in dodaja, da ga na avdicijo vseeno spremlja veliko lepih spominov. "Najlepši spomin je zagotovo praznovanje uspešnega nastopa s prijateljem in dvema drugima tekmovalcema, ki sem ju spoznal na avdiciji." Na polfinalnem odru so mu družbo delali prijatelji, ki so ga glasbeno spremljali. "To mi je zagotovo dalo veliko samozavesti in sproščenosti."

Kot finalist prejme marsikatero pohvalo. "Najlepše pridejo v živo ali prek sporočil. Ob kritike pa se ne spotikam. Konstruktivnih mi nikoli ne zmanjka od najbližjih in tistih, ki jim najbolj zaupam," dodaja. In te ceni. Tistim, ki oklevajo, ali bi svoje talente delili z javnostjo, pa Manuel svetuje, naj razmislijo, česa si želijo. "Če je vaš talent nekaj, kar bi radi pokazali ostalim na senzacionalističen način, je prijava na šov smiselna," spodbuja. Gre namreč za edinstveno priložnost, ki lahko povsem spremeni življenje. Slovenija bo kmalu odločila, kdo bo novi zmagovalec šova Slovenija ima talent. Če bo to Manuel, bo njegov glas zagotovo odmeval še dolgo.