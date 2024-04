Maraaya: Dobila sva idejo, tako, ki se ne zgodi vsak dan

"Plesalci, pevci, akrobati, gostje, ki niso kar tako. Prvič bodo z nama, talenti vseh sezon. To bo neponovljivo, dvakrat samo. Najavljava spektakel, spektakel z gosti in talenti, to noro, noro bo," sta v pesmi na Tik Toku zapela Marjetka in Raay o dogodku, ki ga načrtujeta za leto 2025.

Zakaj sta se odločila, da bosta na svoja največja koncerta do sedaj povabila vse, ki so imeli dovolj poguma, da so se preizkusili na odru našega šova? "Talenti bodo letos potekali že 10. sezono, prav tako najin duet Maraaya obstaja že 10 let. Midva imava same obletnice," je v POPkastu zaupal Raay, Marjetka pa je dodala, da se jima je povezovanje zdelo logično.

Koncerta pripravljata v začetku leta 2025, in sicer v ljubljanskem Tivoliju in mariborskem Taboru.